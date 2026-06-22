Черноземье 22.06.2026, 18:30 Официальные курсы валют ЦБ на 23 июня Австралийский доллар 51,6650 Английский фунт 97,5985 Белорусский рубль 26,3446 Гонконгский доллар* 94,0760 Дирхам ОАЭ 20,0858 Доллар США 73,7650 Евро 84,5863 Индийская рупия** 78,0633 Казахстанский тенге** 15,1043 Канадский доллар 52,0535 Китайский юань 10,8847 СДР 100,2747 Сингапурский доллар 57,0672 Турецкая лира* 15,9271 Украинская гривна* 16,4253 Шведская крона* 76,9649 Швейцарский франк 91,2820 Японская иена** 45,6551 *За 10. **За 100.