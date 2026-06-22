Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 23 июня

Австралийский доллар 51,6650
Английский фунт 97,5985
Белорусский рубль 26,3446
Гонконгский доллар* 94,0760
Дирхам ОАЭ 20,0858
Доллар США 73,7650
Евро 84,5863
Индийская рупия** 78,0633
Казахстанский тенге** 15,1043
Канадский доллар 52,0535
Китайский юань 10,8847
СДР 100,2747
Сингапурский доллар 57,0672
Турецкая лира* 15,9271
Украинская гривна* 16,4253
Шведская крона* 76,9649
Швейцарский франк 91,2820
Японская иена** 45,6551

*За 10. **За 100.