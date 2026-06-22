В Кремле сомневаются, что контакты России и Великобритании улучшаться после смены премьер-министра Соединенного Королевства. Ранее Кир Стармер объявил об уходе в отставку. Он руководил правительством страны последние два года. Среди главных претендентов на высокий пост СМИ называют Энди Бернема — бывшего мэра Большого Манчестера. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что лейбористы вынуждены искать компромиссы с правыми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Писать про Кира Стармера уже нет смысла. То, что левый курс обречен на провал, это давно понятно. Последним его активным действием можно назвать задержание танкера из так называемого теневого флота Российской Федерации. Премьер-министр очень долго собирался с силами, преодолевая дискуссии о том, что задержанные суда негде пришвартовать — нужно подумать о докерах, у которых рабочий день закончился, а сверхурочно они работать не могут. За это надо платить, а денег нет. Как бы то ни было, это ему не помогло.

Так что есть смысл обратить внимание на предполагаемого сменщика — это Энди Бернем — бывший мэр Большого Манчестера, его еще называют «Королем Севера». Отличие от Стармера в том, что тот как бы технократ, а Бернем, наоборот, как бы ближе к народу. Он меет хорошо манипулировать общественными настроениями, в частности, сваливать вину на центр, на снобизм властей и жирных котов-банкиров. Другое важное качество политика — быть всегда с теми, кто побеждает. Если весь западный мир и даже США с оговорками поддерживает Украину, он будет тоже поддерживать. Причем по логике вещей господину Бернему, в отличие от нерешительного технократа Стармера, важно показать, что он способен делать это более эффективно, заботясь о простом британце, сохраняя при этом хорошие отношения с партнерами.

Но если чаша весов будет склоняться к переговорам и миру, тогда и он будет колебаться вместе с линией партии, активно защищая при этом интересы и суверенитет британцев. Глобализм, как мы видим, отступает — идеи и курс Дональда Трампа находят одобрения избирателей. Таким образом Энди Бернем — левый с уклоном вправо. Однако самой популярной в Великобритании остается ультраправая партия реформ Найджела Фараджа. Почему, понятно — она полная противоположность левому курсу и выступает против мигрантов, климата, охоты на богатых и так далее и тому подобное.

Дмитрий Дризе