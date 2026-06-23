В Черноземье 24 июня ожидается теплая и пасмурная погода, до +27°C

В среду, 24 июня, жителей Черноземья ожидает теплая погода. Возможны осадки в виде дождя и переменная облачность. Температура будет варьироваться от +13°C до +27°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +22°C, днем потеплеет до +27°C, вечером столбик термометра опустится до +24°C, ночью будет +17°C. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет +20°C, днем температура поднимется до +24°C, вечером она составит +22°C, а ночью опустится до +16°C. Ветер до 4 м/с.

В Курске утром температура составит +19°C, днем повысится до +24°C, вечером будет +22°C, а ночью понизится до +16°C. Ветер до 3 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +19°C, днем — +23°C, вечером опять будет +21°C, а ночью опустится до +14°C. Ветер до 4 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +19°C, днем поднимется до +23°C, вечером также будет +21°C, а ночью опустится до +14°C. Ветер до 3 м/с.

В Тамбове утром ожидается +19°C, днем — +22°C, вечером будет +20°C, ночью — +13°C. Ветер до 3 м/с.

Алина Морозова