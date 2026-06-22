И вновь продолжается Цой

Коллекционер Сергей Чубраев, собирающий по миру артефакты, связанные с Виктором Цоем и группой «Кино», вместе с режиссером Андреем Айрапетовым и компанией Soyuz Music выпустил фильм «Привет Карлу Густаву» — рассказ об одной песне, меняющий представление о всем наследии «Кино». Игорь Гаврилов легко нашел 17 минут, чтобы его посмотреть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкант Виктор Цой

Фото: Soyuz Music Музыкант Виктор Цой

Фото: Soyuz Music

Сложно себе представить, что некий новый продукт, связанный с Виктором Цоем и группой «Кино», может вызвать сильные эмоции. «Кино» вокруг слишком много: книги, заново записанные песни, гастроли состава с «виртуальным» Цоем, который в этом году доедет аж до США. Наследники Цоя и издатели «Кино» используют его культ по максимуму.

Но вот парижский коллекционер Сергей Чубраев неожиданно опубликовал 17-минутный фильм «Привет Карлу Густаву» об обретении ранее не издававшейся песни Виктора Цоя. Этот фильм снял режиссер Андрей Айрапетов, среди прочего сотрудничающий с Джоанной Стингрей и делающий документальное кино о заметных фигурах отечественной музыки, от «Браво» до Алексея Козлова, в стилистике коллажа, перекладки и стоп-моушен. Речь в фильме о том, как Сергей Чубраев отправляется в Стокгольм к старинной подруге «Кино» Саре Океррен, чтобы познакомиться с ее коллекцией живописи и раритетов, собранной во времена дружбы с ленинградским андеграундом.

Предметы из коллекции госпожи Океррен, попавшие в кадр,— картины, рисунки, письма — очень впечатляют.

А в ключевой момент фильма шведка открывает коробку с аудиокассетами, буквально как сундук с сокровищами, и достает на свет божий кассету с записью домашнего концерта «Кино», состоявшегося дома у барабанщика Георгия Гурьянова в 1988 году.

На кассете среди прочего есть песня «Дети минут». Сара Океррен даже не знала, что эта запись считается утерянной. А между тем песня никогда не публиковалась. Только Вячеслав Бутусов в 2010 году использовал текст этой песни, чтобы создать свою и издать ее на альбоме группы «Ю-Питер» «Цветы и тернии». В остальном «Дети минут» существовали только в преданиях.

Например, о ней упоминал в одной из своих программ музыкант и журналист Александр Липницкий. По его словам, Цой не хотел включать ее в альбом «Кино», так как она может «многих обидеть». На кассете из коллекции Океррен содержание песни «Дети минут» комментирует сам Виктор Цой: «В песне много цитат… трудно понять очень, потому что это как полемика с другими группами… очень много их строчек». На этой же пленке зафиксирована и полемика с Георгием Гурьяновым, который настаивает на том, что песню нужно выпустить, а Цой в этом сомневается.

От звуков песен и разговоров, использованных в фильме, веет теплом и уютом. И, собственно, сама заново обретенная песня на данный момент выпущена только как составная часть этого фильма. Фильм опубликован на ресурсах компании Soyuz Music, которая не является активным издателем наследия «Кино», то есть в стороне от канона, выстраиваемого крепкой рукой сына Виктора Цоя Александра. Цой-младший и «Кино» дали лицензионное разрешение на использование песни в фильме, однако в виде сингла ее публиковать пока не собираются. Да и весь фильм «Привет Карлу Густаву» пока существует в уютном уголке мироздания, который никто не собирается масштабно монетизировать.

Здесь на память приходит фильм «Цой — Кино», снятый «Первым каналом» в 2012 году при участии второй жены лидера «Кино» Натальи Разлоговой. Там тоже шла речь о «найденной» кассете. Тогда публике с первоканальной помпой представили песню «Атаман», черновик которой музыканты «Кино» доводили до состояния сингла прямо в кадре. Фильм «Цой — Кино» прекрасно вписывается в канон «Кино», хотя сама песня «Атаман» была довольно слабой для уровня Цоя как автора. Собственно, поэтому он ее и не включил ни в какой альбом.

Нынешний «Привет Карлу Густаву» не убеждает зрителя в том, что найден шедевр. Найден скорее неизвестный кусочек настроения, которое сегодняшние мейджор-релизы, связанные с «Кино», не передают.

Стоит отметить, что отец Сары Океррен был генеральным консулом Швеции, то есть она относилась к тем самым дипломатическим кругам, которые в 1980-е всячески привечали советское неофициальное искусство. Океррен приезжала в Ленинград на каникулы и, как сказано в фильме, «быстро подружилась с андеграундной тусовкой, в том числе с Цоем». Вообще-то, до сих пор подобное говорили только об одной девушке — о Джоанне Стингрей, издавшей в США альбом «Red Wave». Она вроде как была и главным послом питерского рока в мире, и главным коллекционером, и главным биографом. А тут выясняется, что и девушка была не одна, и архивы есть не только у нее, и, вообще, мир «Кино» шире, чем мы себе представляем.