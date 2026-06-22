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И вновь продолжается Цой

Найдена неизвестная запись группы «Кино»

Коллекционер Сергей Чубраев, собирающий по миру артефакты, связанные с Виктором Цоем и группой «Кино», вместе с режиссером Андреем Айрапетовым и компанией Soyuz Music выпустил фильм «Привет Карлу Густаву» — рассказ об одной песне, меняющий представление о всем наследии «Кино». Игорь Гаврилов легко нашел 17 минут, чтобы его посмотреть.

Музыкант Виктор Цой

Музыкант Виктор Цой

Фото: Soyuz Music

Музыкант Виктор Цой

Фото: Soyuz Music

Сложно себе представить, что некий новый продукт, связанный с Виктором Цоем и группой «Кино», может вызвать сильные эмоции. «Кино» вокруг слишком много: книги, заново записанные песни, гастроли состава с «виртуальным» Цоем, который в этом году доедет аж до США. Наследники Цоя и издатели «Кино» используют его культ по максимуму.

Но вот парижский коллекционер Сергей Чубраев неожиданно опубликовал 17-минутный фильм «Привет Карлу Густаву» об обретении ранее не издававшейся песни Виктора Цоя. Этот фильм снял режиссер Андрей Айрапетов, среди прочего сотрудничающий с Джоанной Стингрей и делающий документальное кино о заметных фигурах отечественной музыки, от «Браво» до Алексея Козлова, в стилистике коллажа, перекладки и стоп-моушен. Речь в фильме о том, как Сергей Чубраев отправляется в Стокгольм к старинной подруге «Кино» Саре Океррен, чтобы познакомиться с ее коллекцией живописи и раритетов, собранной во времена дружбы с ленинградским андеграундом.

Предметы из коллекции госпожи Океррен, попавшие в кадр,— картины, рисунки, письма — очень впечатляют.

А в ключевой момент фильма шведка открывает коробку с аудиокассетами, буквально как сундук с сокровищами, и достает на свет божий кассету с записью домашнего концерта «Кино», состоявшегося дома у барабанщика Георгия Гурьянова в 1988 году.

На кассете среди прочего есть песня «Дети минут». Сара Океррен даже не знала, что эта запись считается утерянной. А между тем песня никогда не публиковалась. Только Вячеслав Бутусов в 2010 году использовал текст этой песни, чтобы создать свою и издать ее на альбоме группы «Ю-Питер» «Цветы и тернии». В остальном «Дети минут» существовали только в преданиях.

Например, о ней упоминал в одной из своих программ музыкант и журналист Александр Липницкий. По его словам, Цой не хотел включать ее в альбом «Кино», так как она может «многих обидеть». На кассете из коллекции Океррен содержание песни «Дети минут» комментирует сам Виктор Цой: «В песне много цитат… трудно понять очень, потому что это как полемика с другими группами… очень много их строчек». На этой же пленке зафиксирована и полемика с Георгием Гурьяновым, который настаивает на том, что песню нужно выпустить, а Цой в этом сомневается.

Вышла новая книга Александра Кушнира о Викторе Цое

От звуков песен и разговоров, использованных в фильме, веет теплом и уютом. И, собственно, сама заново обретенная песня на данный момент выпущена только как составная часть этого фильма. Фильм опубликован на ресурсах компании Soyuz Music, которая не является активным издателем наследия «Кино», то есть в стороне от канона, выстраиваемого крепкой рукой сына Виктора Цоя Александра. Цой-младший и «Кино» дали лицензионное разрешение на использование песни в фильме, однако в виде сингла ее публиковать пока не собираются. Да и весь фильм «Привет Карлу Густаву» пока существует в уютном уголке мироздания, который никто не собирается масштабно монетизировать.

Здесь на память приходит фильм «Цой — Кино», снятый «Первым каналом» в 2012 году при участии второй жены лидера «Кино» Натальи Разлоговой. Там тоже шла речь о «найденной» кассете. Тогда публике с первоканальной помпой представили песню «Атаман», черновик которой музыканты «Кино» доводили до состояния сингла прямо в кадре. Фильм «Цой — Кино» прекрасно вписывается в канон «Кино», хотя сама песня «Атаман» была довольно слабой для уровня Цоя как автора. Собственно, поэтому он ее и не включил ни в какой альбом.

Нынешний «Привет Карлу Густаву» не убеждает зрителя в том, что найден шедевр. Найден скорее неизвестный кусочек настроения, которое сегодняшние мейджор-релизы, связанные с «Кино», не передают.

Стоит отметить, что отец Сары Океррен был генеральным консулом Швеции, то есть она относилась к тем самым дипломатическим кругам, которые в 1980-е всячески привечали советское неофициальное искусство. Океррен приезжала в Ленинград на каникулы и, как сказано в фильме, «быстро подружилась с андеграундной тусовкой, в том числе с Цоем». Вообще-то, до сих пор подобное говорили только об одной девушке — о Джоанне Стингрей, издавшей в США альбом «Red Wave». Она вроде как была и главным послом питерского рока в мире, и главным коллекционером, и главным биографом. А тут выясняется, что и девушка была не одна, и архивы есть не только у нее, и, вообще, мир «Кино» шире, чем мы себе представляем.

Фотогалерея

Каким был Виктор Цой

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Виктор Цой родился 21 июня 1962 года в Ленинграде. После окончания школы поступил в художественное училище имени Валентина Серова (ныне Николая Рериха), но оттуда его отчислили за неуспеваемость. Он поступил в ПТУ и получил специальность резчика по дереву

Виктор Цой родился 21 июня 1962 года в Ленинграде. После окончания школы поступил в художественное училище имени Валентина Серова (ныне Николая Рериха), но оттуда его отчислили за неуспеваемость. Он поступил в ПТУ и получил специальность резчика по дереву

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Конрадт

В начале 1980-х «Кино» представляло из себя акустический дуэт Виктора Цоя и Алексея Рыбина под названием «Гарин и гиперболоиды», исполнявший биг-бит и буги с текстами, напоминавшими дворовые песни, — искренними, немного прямолинейными и энергичными одновременно

В начале 1980-х «Кино» представляло из себя акустический дуэт Виктора Цоя и Алексея Рыбина под названием «Гарин и гиперболоиды», исполнявший биг-бит и буги с текстами, напоминавшими дворовые песни, — искренними, немного прямолинейными и энергичными одновременно

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

При помощи Бориса Гребенщикова (объявлен иностранным агентом) и музыкантов «Аквариума» Цой и Рыбин записали свою первую программу. Полноценный состав группы сформировался во время записи второго альбома «Начальник Камчатки». Изображенный на обложке альбома будущий барабанщик «Кино» Георгий «Густав» Гурьянов присоединился к группе лишь в конце рабочего процесса и на записи фактически отсутствовал. Он появился в роли перкуссиониста на финальной «Прогулке романтика»

При помощи Бориса Гребенщикова (объявлен иностранным агентом) и музыкантов «Аквариума» Цой и Рыбин записали свою первую программу. Полноценный состав группы сформировался во время записи второго альбома «Начальник Камчатки». Изображенный на обложке альбома будущий барабанщик «Кино» Георгий «Густав» Гурьянов присоединился к группе лишь в конце рабочего процесса и на записи фактически отсутствовал. Он появился в роли перкуссиониста на финальной «Прогулке романтика»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Альбом был записан в 1982 году и получил название «45» — именно столько составляла продолжительность его звучания&lt;br>На фото (на переднем плане слева направо): музыкант Сергей Курехин, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (признан иностранным агентом) и лидер группы «Кино» Виктор Цой

Альбом был записан в 1982 году и получил название «45» — именно столько составляла продолжительность его звучания
На фото (на переднем плане слева направо): музыкант Сергей Курехин, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (признан иностранным агентом) и лидер группы «Кино» Виктор Цой

Фото: ТАСС / Интерпресс / Валентин Барановский

«Витька был упорным и трудолюбивым человеком,— писал Алексей Рыбин.— Кое-какие песни у него рождались очень быстро, но над большей частью того, что было написано им в период с 1980 по 1983 год, он сидел подолгу, меняя местами слова, проговаривая вслух строчки, отбрасывая лишнее и добавляя новые куплеты, чтобы до конца выразить то, что он хотел сказать. На уроках в своем ПТУ он писал массу совершенно дурацких и никчемных стишков, рифмовал что попало, и это было неплохим упражнением, подготовкой к более серьезной работе»&lt;br>Второй альбом группы, «46», был записан уже без участия Алексея Рыбина, который покинул группу

«Витька был упорным и трудолюбивым человеком,— писал Алексей Рыбин.— Кое-какие песни у него рождались очень быстро, но над большей частью того, что было написано им в период с 1980 по 1983 год, он сидел подолгу, меняя местами слова, проговаривая вслух строчки, отбрасывая лишнее и добавляя новые куплеты, чтобы до конца выразить то, что он хотел сказать. На уроках в своем ПТУ он писал массу совершенно дурацких и никчемных стишков, рифмовал что попало, и это было неплохим упражнением, подготовкой к более серьезной работе»
Второй альбом группы, «46», был записан уже без участия Алексея Рыбина, который покинул группу

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В 1983 году Виктор Цой (в центре на первом плане), пытаясь избежать призыва в армию, лег в в психиатрическую больницу. Там он провел полтора месяца. Весной следующего года группа записала песню «Я объявляю свой дом безъядерной зоной». Она открыла второй фестиваль Ленинградского рок-клуба в 1984 году и была признана лучшей антивоенной песней

В 1983 году Виктор Цой (в центре на первом плане), пытаясь избежать призыва в армию, лег в в психиатрическую больницу. Там он провел полтора месяца. Весной следующего года группа записала песню «Я объявляю свой дом безъядерной зоной». Она открыла второй фестиваль Ленинградского рок-клуба в 1984 году и была признана лучшей антивоенной песней

Фото: Наташа Васильева-Халл / ТАСС

Отчасти ориентируясь на своих англоязычных кумиров, отчасти самостоятельно Цой выстроил, возможно, самый удачный сценический образ: задранный подбородок, гордый профиль, всегда в черном

Отчасти ориентируясь на своих англоязычных кумиров, отчасти самостоятельно Цой выстроил, возможно, самый удачный сценический образ: задранный подбородок, гордый профиль, всегда в черном

Фото: Александр Чумичев и Александр Шогин / ТАСС

К моменту расцвета деятельности Ленинградского рок-клуба Виктор Цой и «Кино» были его звездами наряду с «Аквариумом», «ДДТ», «Алисой», «Телевизором»

К моменту расцвета деятельности Ленинградского рок-клуба Виктор Цой и «Кино» были его звездами наряду с «Аквариумом», «ДДТ», «Алисой», «Телевизором»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1985 году Виктор Цой женился на администраторе группы Марьяне, с которой познакомился за три года до этого на ее дне рождения. По воспоминаниям Марьяны, 19-летний Витя возмутил именинницу не характерной для его возраста уверенностью в себе. Марьяна в то время работала костюмером в Ленинградском государственном цирке, именно она обеспечила группе «Кино» уникальный концертный гардероб, состоявший из списанных цирковых костюмов. В 1985 году у Виктора и Марьяны родился сын Саша (на фото). Пара рассталась (но так и не развелась официально) в 1989 году, когда Цой познакомил Марьяну со своей новой девушкой Натальей Разлоговой

В 1985 году Виктор Цой женился на администраторе группы Марьяне, с которой познакомился за три года до этого на ее дне рождения. По воспоминаниям Марьяны, 19-летний Витя возмутил именинницу не характерной для его возраста уверенностью в себе. Марьяна в то время работала костюмером в Ленинградском государственном цирке, именно она обеспечила группе «Кино» уникальный концертный гардероб, состоявший из списанных цирковых костюмов. В 1985 году у Виктора и Марьяны родился сын Саша (на фото). Пара рассталась (но так и не развелась официально) в 1989 году, когда Цой познакомил Марьяну со своей новой девушкой Натальей Разлоговой

Фото: Наташа Васильева-Халл / ТАСС

Во второй половине 1980-х Виктор Цой работал кочегаром в котельной на улице Блохина в Санкт-Петербурге, в народе получившей название «Камчатка». Помимо него, там кочегарили поэт Александр Башлачев и основатель группы «Алиса» Святослав Задерий. В «Камчатке» проходили концерты, в 1987 году она стала съемочной площадкой фильма «Рок», там даже играли свадьбу. Сейчас в «Камчатке» (на фото) находится клуб-музей Виктора Цоя

Во второй половине 1980-х Виктор Цой работал кочегаром в котельной на улице Блохина в Санкт-Петербурге, в народе получившей название «Камчатка». Помимо него, там кочегарили поэт Александр Башлачев и основатель группы «Алиса» Святослав Задерий. В «Камчатке» проходили концерты, в 1987 году она стала съемочной площадкой фильма «Рок», там даже играли свадьбу. Сейчас в «Камчатке» (на фото) находится клуб-музей Виктора Цоя

Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев

Большое влияние на музыканта оказали его друзья — творческая группа «Новые художники». Все участники «Кино», кроме гитариста Юрия Каспаряна, занимались живописью. «Новые художники» активно сотрудничали с рок-клубом — оформляли концерты и пластинки, проводили выставки

Большое влияние на музыканта оказали его друзья — творческая группа «Новые художники». Все участники «Кино», кроме гитариста Юрия Каспаряна, занимались живописью. «Новые художники» активно сотрудничали с рок-клубом — оформляли концерты и пластинки, проводили выставки

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В последние годы Цой, по свидетельствам близких, замкнулся в себе и практически не выходил из дома. Он не хотел гулять по улицам, собирать вокруг себя толпы людей, становиться объектом наблюдения. Все это не приносило ему удовольствия. Та известность, которую он получил, была, по его словам, только доказательством того, что он в этой жизни чего-то стоит

В последние годы Цой, по свидетельствам близких, замкнулся в себе и практически не выходил из дома. Он не хотел гулять по улицам, собирать вокруг себя толпы людей, становиться объектом наблюдения. Все это не приносило ему удовольствия. Та известность, которую он получил, была, по его словам, только доказательством того, что он в этой жизни чего-то стоит

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Зимой 1987 года в Ялте проходили съемки фильма «Асса» Сергея Соловьева с участием Виктора Цоя. Именно там он встретил Наталью Разлогову, которой было суждено стать его второй и последней спутницей. Она работала ассистентом у помощника режиссера Виктора Трахтенберга. «Удивительно то, что мы с этой дамой абсолютно разные,— вспоминала Марьяна Цой. — Я даже представить не могла, что Вите может понравиться такая девушка. Насколько я не владею собой, настолько она собой владела. Я — это бочка с порохом. Она — абсолютная скала...»

Зимой 1987 года в Ялте проходили съемки фильма «Асса» Сергея Соловьева с участием Виктора Цоя. Именно там он встретил Наталью Разлогову, которой было суждено стать его второй и последней спутницей. Она работала ассистентом у помощника режиссера Виктора Трахтенберга. «Удивительно то, что мы с этой дамой абсолютно разные,— вспоминала Марьяна Цой. — Я даже представить не могла, что Вите может понравиться такая девушка. Насколько я не владею собой, настолько она собой владела. Я — это бочка с порохом. Она — абсолютная скала...»

Фото: Валентин Барановский / Интерпресс / ТАСС

Во время съемок фильма «Игла» в 1987 году Виктор Цой написал свою легендарную «Звезду по имени Солнце». Ее премьера состоялась в Политехе города Алматы во время сольного концерта. По рассказам режиссера фильма Рашида Нугманова, песня была написана на его гитаре и в его квартире в Казахстане. Альбом «Звезда по имени Солнце» стал последним, изданным при жизни Цоя&lt;br> На фото: кадр из фильма «Игла. Ремикс»

Во время съемок фильма «Игла» в 1987 году Виктор Цой написал свою легендарную «Звезду по имени Солнце». Ее премьера состоялась в Политехе города Алматы во время сольного концерта. По рассказам режиссера фильма Рашида Нугманова, песня была написана на его гитаре и в его квартире в Казахстане. Альбом «Звезда по имени Солнце» стал последним, изданным при жизни Цоя
На фото: кадр из фильма «Игла. Ремикс»

Фото: ТАСС / ООО "Кинокомпания "ОЛС-фильм" / ТАСС / ООО

Несмотря на плотный гастрольный график и съемки в фильмах, Виктор Цой успевал заниматься живописью. В 1988 году на прошедшей в Нью-Йорке выставке ленинградских современных художников десять картин принадлежали кисти музыканта

Несмотря на плотный гастрольный график и съемки в фильмах, Виктор Цой успевал заниматься живописью. В 1988 году на прошедшей в Нью-Йорке выставке ленинградских современных художников десять картин принадлежали кисти музыканта

Фото: ТАСС / ООО "Кинокомпания "ОЛС-фильм"

Лето 1990 года Виктор Цой и группа «Кино» встретили уставшими и дожидались возможности отдохнуть от плотных гастролей. Цой отправился в Юрмалу с сыном Сашей и другом Юрием Каспаряном. С момента выхода «Солнца» прошло полтора года, и они намеревались поработать в спокойных условиях. За пару недель музыканты отрепетировали несколько новых и несколько старых, но еще не записанных песен. Каспарян уехал работать домой, Цой продолжил работу в одиночку. 15 августа, возвращаясь с рыбалки, он погиб в автокатастрофе в нескольких десятках километров от Риги. «Москвич» Цоя, не вписавшись в опасный поворот на трассе Слока — Талей, столкнулся с автобусом

Лето 1990 года Виктор Цой и группа «Кино» встретили уставшими и дожидались возможности отдохнуть от плотных гастролей. Цой отправился в Юрмалу с сыном Сашей и другом Юрием Каспаряном. С момента выхода «Солнца» прошло полтора года, и они намеревались поработать в спокойных условиях. За пару недель музыканты отрепетировали несколько новых и несколько старых, но еще не записанных песен. Каспарян уехал работать домой, Цой продолжил работу в одиночку. 15 августа, возвращаясь с рыбалки, он погиб в автокатастрофе в нескольких десятках километров от Риги. «Москвич» Цоя, не вписавшись в опасный поворот на трассе Слока — Талей, столкнулся с автобусом

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Нелепая преждевременная гибель Виктора Цоя навсегда закрепила его славу. Хоронить Цоя на Богославском кладбище в Питере пришли тысячи людей. На Арбате в Москве появилась стена его имени, посмертный «Черный альбом» побил все рекорды по продажам (хотя стоил 25 руб. вместо традиционных пяти). Тогда же прошли грандиозные концерты памяти музыканта

Нелепая преждевременная гибель Виктора Цоя навсегда закрепила его славу. Хоронить Цоя на Богославском кладбище в Питере пришли тысячи людей. На Арбате в Москве появилась стена его имени, посмертный «Черный альбом» побил все рекорды по продажам (хотя стоил 25 руб. вместо традиционных пяти). Тогда же прошли грандиозные концерты памяти музыканта

Фото: Коммерсантъ / Павел Головкин  /  купить фото

В 2001 году экс-музыканты «Кино» подали на Марьяну Цой в суд, требуя признать их авторские права на аранжировки к песням группы и выплатить им часть гонораров за продажу аудиозаписей и воспроизведение песен по радио и телевидению с 1990 года

В 2001 году экс-музыканты «Кино» подали на Марьяну Цой в суд, требуя признать их авторские права на аранжировки к песням группы и выплатить им часть гонораров за продажу аудиозаписей и воспроизведение песен по радио и телевидению с 1990 года

Фото: ТАСС / Евгений Асмолов

«Cтену Цоя» в Кривоарбатском переулке в Москве представители властей неоднократно пытались закрасить, но фанаты легендарного музыканта со всей России и стран ближнего зарубежья продолжают «паломничество» к этому своеобразному мемориалу, приносят цветы, вешают плакаты и добавляют новые надписи

«Cтену Цоя» в Кривоарбатском переулке в Москве представители властей неоднократно пытались закрасить, но фанаты легендарного музыканта со всей России и стран ближнего зарубежья продолжают «паломничество» к этому своеобразному мемориалу, приносят цветы, вешают плакаты и добавляют новые надписи

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

В 2009 году в Санкт-Петербурге был установлен временный памятник артисту, изображающий музыканта сидящим на мотоцикле (на фото). В 2010 году в Барнауле был установлен первый постоянный памятник Виктору Цою. Кроме того, в Москве и Челябинске существуют стены памяти артиста; памятник установлен и на месте его гибели на трассе Слока—Талси в Латвии

В 2009 году в Санкт-Петербурге был установлен временный памятник артисту, изображающий музыканта сидящим на мотоцикле (на фото). В 2010 году в Барнауле был установлен первый постоянный памятник Виктору Цою. Кроме того, в Москве и Челябинске существуют стены памяти артиста; памятник установлен и на месте его гибели на трассе Слока—Талси в Латвии

Фото: ТАСС / Интерпресс / Петр Ковалев

В 2016 году санкт-петербургский градостроительный совет обсуждал проект постоянного памятника Виктору Цою, который планировали установить к 26-й годовщине гибели музыканта, однако открытие монумента состоялось в 2020-м. Четырехметровую фигуру (на фото) установили в сквере на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого

В 2016 году санкт-петербургский градостроительный совет обсуждал проект постоянного памятника Виктору Цою, который планировали установить к 26-й годовщине гибели музыканта, однако открытие монумента состоялось в 2020-м. Четырехметровую фигуру (на фото) установили в сквере на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В 2018 году Кирилл Серебренников снял фильм «Лето» (кадр из фильма на фото) о молодом Викторе Цое и ленинградской андеграудной рок-культуре начала 1980-х. Главную роль исполнил корейский актер Тео Ю. В 2020-м вышел фильм Алексея Учителя «Цой» про гибель музыканта. 16 июня 2022 года состоялся ре-релиз фильма «Асса»

В 2018 году Кирилл Серебренников снял фильм «Лето» (кадр из фильма на фото) о молодом Викторе Цое и ленинградской андеграудной рок-культуре начала 1980-х. Главную роль исполнил корейский актер Тео Ю. В 2020-м вышел фильм Алексея Учителя «Цой» про гибель музыканта. 16 июня 2022 года состоялся ре-релиз фильма «Асса»

Фото: WDSSPR

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Виктор Цой родился 21 июня 1962 года в Ленинграде. После окончания школы поступил в художественное училище имени Валентина Серова (ныне Николая Рериха), но оттуда его отчислили за неуспеваемость. Он поступил в ПТУ и получил специальность резчика по дереву

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Конрадт

В начале 1980-х «Кино» представляло из себя акустический дуэт Виктора Цоя и Алексея Рыбина под названием «Гарин и гиперболоиды», исполнявший биг-бит и буги с текстами, напоминавшими дворовые песни, — искренними, немного прямолинейными и энергичными одновременно

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

При помощи Бориса Гребенщикова (объявлен иностранным агентом) и музыкантов «Аквариума» Цой и Рыбин записали свою первую программу. Полноценный состав группы сформировался во время записи второго альбома «Начальник Камчатки». Изображенный на обложке альбома будущий барабанщик «Кино» Георгий «Густав» Гурьянов присоединился к группе лишь в конце рабочего процесса и на записи фактически отсутствовал. Он появился в роли перкуссиониста на финальной «Прогулке романтика»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Альбом был записан в 1982 году и получил название «45» — именно столько составляла продолжительность его звучания
На фото (на переднем плане слева направо): музыкант Сергей Курехин, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (признан иностранным агентом) и лидер группы «Кино» Виктор Цой

Фото: ТАСС / Интерпресс / Валентин Барановский

«Витька был упорным и трудолюбивым человеком,— писал Алексей Рыбин.— Кое-какие песни у него рождались очень быстро, но над большей частью того, что было написано им в период с 1980 по 1983 год, он сидел подолгу, меняя местами слова, проговаривая вслух строчки, отбрасывая лишнее и добавляя новые куплеты, чтобы до конца выразить то, что он хотел сказать. На уроках в своем ПТУ он писал массу совершенно дурацких и никчемных стишков, рифмовал что попало, и это было неплохим упражнением, подготовкой к более серьезной работе»
Второй альбом группы, «46», был записан уже без участия Алексея Рыбина, который покинул группу

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В 1983 году Виктор Цой (в центре на первом плане), пытаясь избежать призыва в армию, лег в в психиатрическую больницу. Там он провел полтора месяца. Весной следующего года группа записала песню «Я объявляю свой дом безъядерной зоной». Она открыла второй фестиваль Ленинградского рок-клуба в 1984 году и была признана лучшей антивоенной песней

Фото: Наташа Васильева-Халл / ТАСС

Отчасти ориентируясь на своих англоязычных кумиров, отчасти самостоятельно Цой выстроил, возможно, самый удачный сценический образ: задранный подбородок, гордый профиль, всегда в черном

Фото: Александр Чумичев и Александр Шогин / ТАСС

К моменту расцвета деятельности Ленинградского рок-клуба Виктор Цой и «Кино» были его звездами наряду с «Аквариумом», «ДДТ», «Алисой», «Телевизором»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1985 году Виктор Цой женился на администраторе группы Марьяне, с которой познакомился за три года до этого на ее дне рождения. По воспоминаниям Марьяны, 19-летний Витя возмутил именинницу не характерной для его возраста уверенностью в себе. Марьяна в то время работала костюмером в Ленинградском государственном цирке, именно она обеспечила группе «Кино» уникальный концертный гардероб, состоявший из списанных цирковых костюмов. В 1985 году у Виктора и Марьяны родился сын Саша (на фото). Пара рассталась (но так и не развелась официально) в 1989 году, когда Цой познакомил Марьяну со своей новой девушкой Натальей Разлоговой

Фото: Наташа Васильева-Халл / ТАСС

Во второй половине 1980-х Виктор Цой работал кочегаром в котельной на улице Блохина в Санкт-Петербурге, в народе получившей название «Камчатка». Помимо него, там кочегарили поэт Александр Башлачев и основатель группы «Алиса» Святослав Задерий. В «Камчатке» проходили концерты, в 1987 году она стала съемочной площадкой фильма «Рок», там даже играли свадьбу. Сейчас в «Камчатке» (на фото) находится клуб-музей Виктора Цоя

Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев

Большое влияние на музыканта оказали его друзья — творческая группа «Новые художники». Все участники «Кино», кроме гитариста Юрия Каспаряна, занимались живописью. «Новые художники» активно сотрудничали с рок-клубом — оформляли концерты и пластинки, проводили выставки

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В последние годы Цой, по свидетельствам близких, замкнулся в себе и практически не выходил из дома. Он не хотел гулять по улицам, собирать вокруг себя толпы людей, становиться объектом наблюдения. Все это не приносило ему удовольствия. Та известность, которую он получил, была, по его словам, только доказательством того, что он в этой жизни чего-то стоит

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Зимой 1987 года в Ялте проходили съемки фильма «Асса» Сергея Соловьева с участием Виктора Цоя. Именно там он встретил Наталью Разлогову, которой было суждено стать его второй и последней спутницей. Она работала ассистентом у помощника режиссера Виктора Трахтенберга. «Удивительно то, что мы с этой дамой абсолютно разные,— вспоминала Марьяна Цой. — Я даже представить не могла, что Вите может понравиться такая девушка. Насколько я не владею собой, настолько она собой владела. Я — это бочка с порохом. Она — абсолютная скала...»

Фото: Валентин Барановский / Интерпресс / ТАСС

Во время съемок фильма «Игла» в 1987 году Виктор Цой написал свою легендарную «Звезду по имени Солнце». Ее премьера состоялась в Политехе города Алматы во время сольного концерта. По рассказам режиссера фильма Рашида Нугманова, песня была написана на его гитаре и в его квартире в Казахстане. Альбом «Звезда по имени Солнце» стал последним, изданным при жизни Цоя
На фото: кадр из фильма «Игла. Ремикс»

Фото: ТАСС / ООО "Кинокомпания "ОЛС-фильм" / ТАСС / ООО

Несмотря на плотный гастрольный график и съемки в фильмах, Виктор Цой успевал заниматься живописью. В 1988 году на прошедшей в Нью-Йорке выставке ленинградских современных художников десять картин принадлежали кисти музыканта

Фото: ТАСС / ООО "Кинокомпания "ОЛС-фильм"

Лето 1990 года Виктор Цой и группа «Кино» встретили уставшими и дожидались возможности отдохнуть от плотных гастролей. Цой отправился в Юрмалу с сыном Сашей и другом Юрием Каспаряном. С момента выхода «Солнца» прошло полтора года, и они намеревались поработать в спокойных условиях. За пару недель музыканты отрепетировали несколько новых и несколько старых, но еще не записанных песен. Каспарян уехал работать домой, Цой продолжил работу в одиночку. 15 августа, возвращаясь с рыбалки, он погиб в автокатастрофе в нескольких десятках километров от Риги. «Москвич» Цоя, не вписавшись в опасный поворот на трассе Слока — Талей, столкнулся с автобусом

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Нелепая преждевременная гибель Виктора Цоя навсегда закрепила его славу. Хоронить Цоя на Богославском кладбище в Питере пришли тысячи людей. На Арбате в Москве появилась стена его имени, посмертный «Черный альбом» побил все рекорды по продажам (хотя стоил 25 руб. вместо традиционных пяти). Тогда же прошли грандиозные концерты памяти музыканта

Фото: Коммерсантъ / Павел Головкин  /  купить фото

В 2001 году экс-музыканты «Кино» подали на Марьяну Цой в суд, требуя признать их авторские права на аранжировки к песням группы и выплатить им часть гонораров за продажу аудиозаписей и воспроизведение песен по радио и телевидению с 1990 года

Фото: ТАСС / Евгений Асмолов

«Cтену Цоя» в Кривоарбатском переулке в Москве представители властей неоднократно пытались закрасить, но фанаты легендарного музыканта со всей России и стран ближнего зарубежья продолжают «паломничество» к этому своеобразному мемориалу, приносят цветы, вешают плакаты и добавляют новые надписи

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

В 2009 году в Санкт-Петербурге был установлен временный памятник артисту, изображающий музыканта сидящим на мотоцикле (на фото). В 2010 году в Барнауле был установлен первый постоянный памятник Виктору Цою. Кроме того, в Москве и Челябинске существуют стены памяти артиста; памятник установлен и на месте его гибели на трассе Слока—Талси в Латвии

Фото: ТАСС / Интерпресс / Петр Ковалев

В 2016 году санкт-петербургский градостроительный совет обсуждал проект постоянного памятника Виктору Цою, который планировали установить к 26-й годовщине гибели музыканта, однако открытие монумента состоялось в 2020-м. Четырехметровую фигуру (на фото) установили в сквере на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В 2018 году Кирилл Серебренников снял фильм «Лето» (кадр из фильма на фото) о молодом Викторе Цое и ленинградской андеграудной рок-культуре начала 1980-х. Главную роль исполнил корейский актер Тео Ю. В 2020-м вышел фильм Алексея Учителя «Цой» про гибель музыканта. 16 июня 2022 года состоялся ре-релиз фильма «Асса»

Фото: WDSSPR

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