Путешествия по России притормозили брони

Бронирования путешествий по России в июне ушли в минус. По оценкам туроператора «Алеан», продажи сократились на 12% год к году. А в системе бронирования Travelata.ru зафиксировали падение на 25%. В целом за первое полугодие внутренний туризм может отстать от прошлогоднего уровня на 5-7%, отмечают собеседники “Ъ FM”. Сильнее всего просели ключевые курортные направления. Так, спрос на поездки в Крым в июне снизился вдвое к маю на фоне проблем с топливом, электричеством, железнодорожным сообщением и ограничений на Крымском мосту. Сочи же теряет отдыхающих из-за нестабильной работы аэропорта и высоких цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Однако окончательные итоги можно будет подводить только ближе к концу лета, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин:

«Мы сейчас видим охлаждение спроса по многим российским направлениям. Среднее падение составляет 4,2% год к году по сравнению с прошлым годом, а в пакетном сегменте путешествий, особенно по южным направлениям, снижение достигает около 20%. Еще рано делать окончательные выводы, поскольку высокий туристический сезон приходится на июль–август, и только по итогам этого периода можно будет подводить результаты текущего летнего сезона.

Сейчас заметен рост сегмента путешествий "рядом с домом". Это касается как детского оздоровительного отдыха, так и семейных поездок. Часть туристов выбирает путешествия на автотранспорте, однако текущие проблемы с топливом также вносят свои коррективы. Если говорить о популярных направлениях, то это по-прежнему Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Калининградская область, Карелия и Русский Север. Также стабильность показывает сегмент речных круизов».

Камчатка, Курилы, Байкал и Алтай также остаются востребованными, но путешественники все чаще выбирают самые простые программы — только проживание. А экскурсии заказывают самостоятельно у местных гидов. Бюджетным такой отдых все равно не становится, один только перелет летом может стоить от 50 тыс. руб. до 70 тыс. руб. На этом фоне даже зарубежные курорты для россиян оказываются значительно доступнее отдыха внутри страны, отмечает вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян:

«Сейчас проживание в России стало резко дороже, чем за рубежом. Например, отель "пять звезд" на завтраках в Сочи стоит сейчас около 30 тыс. руб. в сутки. Аналогичный отель в Батуми — 8 тыс. руб., тоже "пять звезд", тоже с завтраками и на Черном море. То есть разница в цене превышает 300%. Египет — отель уже не просто на завтраках, а "пять звезд", ultra all inclusive — стоит около 13 тыс. руб. То есть примерно в 2,5 раза дешевле, чем в Сочи на завтраках. На этом фоне крепкий рубль фактически выталкивает россиян за рубеж. Плюс сохраняется история с Крымом, и люди, на мой взгляд, вполне объяснимо выбирают зарубежные направления: при ценах 12-13 тыс. руб. за "пять звезд" в Египте выбор становится очевидным.

По Египту фиксируется рост примерно плюс 17% к прошлому году. Турция также растет, но не сильно. При этом в Турции цены в евро выросли, хотя направление все равно остается более доступным. Те же 30 тыс. руб., которые в Сочи дают только на завтраках, в Турции дают уже на ultra all inclusive. Ну и нельзя забывать про разницу морей: в Египте — Красное море, в Турции — Средиземное, что также влияет на выбор туристов. Среди азиатских направлений мы видим значительный рост по Китаю, в первую очередь по Хайнаню, а также по Вьетнаму и Таиланду. Эти направления тоже демонстрируют уверенный рост».

Летние поездки по России примерно на день короче зарубежных, говорят аналитики рынка. Стоимость размещения в отечественных отелях в среднем составляет 13 тыс. руб. в сутки.

Андрей Дубков