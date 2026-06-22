А отпуск по расписанию

В аэропорту Челябинска 22 июня в очередной раз перенесли время отправления трех самолетов в Сочи. Кроме того, два авиарейса в Москву были отменены. Причиной стали ранее введенные ограничения на вылет и отправление самолетов в указанных городах из-за атаки беспилотников. В 2026 году практически два месяца Челябинская область также живет в новых реалиях, когда в любой момент в регионе могут объявить беспилотную опасность и закрыть аэропорт. Эксперты разошлись во мнениях, влияет ли текущая обстановка на спрос отправлений на юг России. По словам одного из них, за май — июнь интерес к таким путешествиям снизился на 20–25% по всему Уралу. По мнению экспертов, ситуация точно повлияла на выбор южноуральцами направлений — теперь они чаще задумываются о соседних регионах.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

В челябинском аэропорту имени Курчатова утром 22 июня задержали три авиарейса в Сочи. Согласно онлайн-табло, два самолета должны были вылететь в Сочи в 6:35. Однако время отправления перенесли на 19:50. Первый авиарейс выполняет авиакомпания «Икар», а второй Nordwind Airlines.

Еще один авиарейс на юг России должен был осуществиться в 15:45, но теперь челябинцам обещают вылет только 23 июня в 3:55.

Кроме того, в аэропорту отменили два авиарейса в Москву. Вылет одного самолета планировали в 7:00 (авиакомпания «Россия»), а второго — в 14:55 («Аэрофлот»).

По данным пресс-службы Росавиации, 21 июня в 13:00 по московскому времени в Сочи вводили ограничения на прием и выпуск самолетов из-за атаки беспилотников. Впоследствии в 20:00 их отменили и ввели вновь. Днем 22 июня ограничения вводили вновь — в 11:00 и 14:00. Каждый раз их отменяли спустя полтора часа.

На юге России складывается напряженная обстановка из-за регулярных атак беспилотников. На прошлой неделе практически каждый день в Челябинске задерживались либо отменялись рейсы в Москву и Сочи, а также в обратном направлении. Время некоторых задержек достигало 38 часов.

Впервые о попадании Челябинской области в зону риска стало известно еще в октябре 2025 года. 15 октября антитеррористическая комиссия Челябинской области объявила о беспилотной опасности с 11:00. Впоследствии информацию подтвердили в министерстве общественной безопасности региона. До апреля 2026 года подобных объявлений больше не было.

25 апреля губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о том, что в регионе пресекли попытку атаки беспилотника. Обошлось без разрушений и жертв. Однако объявления о беспилотной опасности не было. Впервые в 2026 году такое предупреждение появилось 29 апреля. После этого объявления о беспилотной опасности стали появляться чаще, в связи с чем иногда закрывался челябинский аэропорт.

За неполных два месяца соответствующие режимы вводили 12 раз. При этом за июнь угрозы атаки БПЛА и ракет действовали всего по одному разу в Челябинской области.

По данным председателя Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, за май — июнь падение спроса на путешествия составило около 20–25% по российским направлениям и 30% — по заграничным к аналогичному периоду прошлого года по всему Уралу. Существенно уменьшилась и глубина продаж — период времени до даты вылета, когда перевозчики начинают реализовывать билеты на конкретный рейс. Однако угрозы атаки дронов и задержки рейсов господин Мальцев не считает главной причиной таких изменений. По его словам, в их основе лежит непростая экономическая ситуация в стране, потому что снижение отмечено на разных российских и зарубежных направлениях.

По его словам, популярность транзитных рейсов тоже снизилась из-за изменения поведения пассажиров и задержек в расписании.

«Сейчас основными транзитными хабами по европейским направлениям после закрытия точек в Дубае, Шарджи и Абу-Даби являются Стамбул, Ереван и Баку. И совершенно четко можно констатировать, что путешествующие в третью страну через такие центры предпочитают не брать ранние стыковки. Обычно они остаются в этих городах дополнительно еще на одну ночь, чтобы не рисковать, если рейс будет существенно задержан. Косвенно это приносит дополнительный доход точкам, через которые осуществляется транзит, но, к сожалению, это приводит к дополнительным, порой заметным тратам для туристов»,— подчеркивает Михаил Мальцев.

Президент Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода особого падения интереса к путешествиям не увидела. Согласно ее словам, челябинцы стали реже выбирать центральные регионы России и переориентировались на близлежащие. При этом важно, оплатили ли уже южноуральцы билеты и путевки.

«Как замечают мои коллеги, авиарейсы сейчас заполнены на 100%. Нет такого, что все повально отказались. Кто купил, редко отказывается, а если не купил, то задумаются над направлением. А многие путешествующие по России уже занимаются самостоятельным туризмом. Особенно это касается близлежащих регионов — Казань, Тюмень, Екатеринбург, Башкирия и другие. В любом случае от глобальных изменений туристическая инфраструктура страдает — и отельеры, и агентства, и перевозчики продолжают работать»,— резюмирует Инна Лобода.

Виталина Ярховска