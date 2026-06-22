«Искусственный» барьер

Amazon отказалась выпускать фильм про Сэма Альтмана. Речь идет о картине Луки Гуаданьино «Искусственный». В центре сюжета скандальное увольнение Альтмана с поста главы OpenAI в 2023 году и его последующее возвращение. Судя по слухам, в итоговом монтаже главу OpenAI представили в более мрачном свете, чем предполагалось изначально. Лента уже практически готова и даже прошла тестовые показы, но теперь студия срочно ищет ей нового дистрибьютора. Причины такого решения официально не называются. Представители Amazon дали сдержанный комментарий о том, что уважают режиссера, но считают, что фильму лучше выйти под крылом другой компании. Как пишет Variety, помимо Amazon от фильма отказалось еще три студии: Netflix, A24 и Focus.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

И скорее всего это связано со страхом дистрибьюторов перед техгигантами, говорит кинообозреватель, автор Telegram-канала «Кинотеатр Шрёдингера», Кирилл Шиверновский:

«Отказ голливудских мейджоров и стриминговых платформ от нового фильма Луки Гуаданьино связан, вероятно, не с тем, что его проекты финансово непривлекательны, а скорее с их связью с OpenAI. Сейчас влияние этой компании распространяется практически на все крупные студии. Сам Лука Гуаданьино, как отмечают многие зарубежные СМИ, не ориентируется на то, как фильм будет воспринят на тестовых показах. Достаточно вспомнить его последнюю работу — фильм "После охоты" с Джулией Робертс, который получился несколько мрачнее, чем предполагалось в первоначальной версии сценария. В новой картине Сэм Альтман и Илон Маск представлены в весьма негативном свете.

Кроме того, Amazon не так давно заключила сделку с OpenAI, пообещав вложить в развитие компании $50 млрд. Поэтому для нее выпуск фильма, который может негативно сказаться на репутации партнера, выглядит не самым выгодным решением. Почему от фильма отказались и другие студии? Если взять, например, A24, известную своей поддержкой независимого кино и проектов вроде "Искусственного", то стоит учитывать, что одним из крупнейших и старейших инвесторов OpenAI считается именно структура, связанная с этой компанией. То же касается и многих других мейджоров, включая Netflix. Даже если они напрямую не связаны с главным технологическим игроком индустрии, многие не хотят портить отношения с компанией, которая сегодня занимает ведущие позиции в сфере генеративного видео. Фактически сейчас остаются только две крупные компании, не находящиеся под влиянием тех или иных технологических гигантов, — Mubi и Neon. Если новый фильм Луки достанется одной из них, то, на мой взгляд, это будет один из самых обсуждаемых лотов предстоящего наградного сезона».

Ранее Amazon уже работал с Гуаданьино над другими проектами —фильмами «Претенденты» и «После охоты». При этом сам режиссер известен своей провокативностью. В интервью «Кинопоиску» он заявлял, что не любит «правильное» коммерческое кино, и предпочитает пугать зрителя и вызывать яркие эмоции, а не оправдывать ожидания. Учитывая тему фильма «Искусственный», вполне возможно, что картина может и вовсе не выйти в прокат, говорит главный редактор издания Cinemaplex Рифат Фазлыев:

«Отношение к искусственному интеллекту в Голливуде остается неоднозначным. Если вы помните, в прошлом году, да и в этом тоже, проходили забастовки актеров, актрис и сценаристов, и одним из ключевых требований как раз было регулирование использования искусственного интеллекта. Поэтому внутри индустрии отношение к этой технологии сложно назвать однозначно позитивным, учитывая, что для части специалистов она создает риск потери заработка. Так что реакция общественности, особенно представителей киноиндустрии, может оказаться весьма показательной.

Кроме того, подобные отказы нередко связаны с оценкой коммерческого потенциала проекта. Если студии не видят достаточных оснований для работы с релизом, считая, что он может не окупиться или привести к репутационным рискам, они предпочитают не участвовать в его выпуске. В последнее время вокруг политиков, представителей Кремниевой долины и IT-сектора в целом было немало скандалов, поэтому не исключено, что здесь также присутствует определенная подоплека.

Какова может быть дальнейшая судьба фильма? Возможно, его никто не приобретет, особенно учитывая тематику проекта и то, что неизвестно, какую цену компания запросила за права на релиз. Впрочем, нельзя исключать, что покупатель все же найдется. Если этого не произойдет, то история кино знает немало примеров, когда готовый фильм просто отправлялся на полку».

Бюджет ленты «Искусственный» составил $40 млн. Главную роль в байопике сыграл Эндрю Гарфилд, а российский актер Юра Борисов перевоплотился в сооснователя OpenAI Илью Суцкевера.

Астон О'Салливан