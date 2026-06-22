Олег Мельниченко предложил жителям выбрать зарубежные рейсы для полетов из Пензы

Аэропорт Пензы получил статус международного, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Глава региона также попросил жителей рассказать в его социальных сетях, в каких заграничных направлениях они хотели бы летать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аэропорт Пензы стал международным

Фото: Яндекс Карты Аэропорт Пензы стал международным

Фото: Яндекс Карты

Распоряжение об открытии аэропорта им. В. Г. Белинского для международных полетов на днях подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Это стало важным шагом к реализации нашего масштабного инвестпроекта по развитию аэропортового комплекса», — сообщил господин Мельниченко.

Проект обновленного аэропорта предполагает строительство нового терминала площадью более 10 тыс. кв. м и открытие воздушного грузопассажирского пункта пропуска с пропускной способностью не менее 400 пассажиров в час на внутренних линиях и не менее 200 — на международных.

Пассажиропоток воздушной гавани составит до 700 тыс. человек в год против нынешних 360 тыс. Глава региона отметил, что Пенза сможет принимать различные самолеты, включая тяжелый Ил-76.

Олег Мельниченко рассказал, что первым международным направлением, вероятно, станет Республика Беларусь — города Минск и Брест. «Ну а дальше посмотрим. Есть же такие места, куда любят летать пензенцы. Самый простой вариант — это, наверное, Турция. Посмотрим по Китаю», — сообщил губернатор.

Пензенский аэропорт имени В. Г. Белинского ведет свою историю с 1934 года, когда в Терновке был открыт аэропорт гражданского флота, принимавший транзитные рейсы. Современное здание аэровокзала построили в 1963 году, а пик его развития пришелся на 1980-е годы, когда ежедневно обслуживалось более 60 рейсов по десяткам направлений по всему СССР. В 1990-е годы аэропорт фактически прекратил работу, но был возрожден в начале 2000-х, прошел реконструкцию и в 2019 году получил имя Виссариона Белинского.

Марина Окорокова