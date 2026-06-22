Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Бугуруслане введен режим ЧС

В Бугуруслане введен режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления на территории четырех муниципальных образований. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По оперативным данным, вода затронула 106 жилых домов в Бугуруслане, Асекеевском, Бугурусланском и Матвеевском районах. Из зоны бедствия эвакуированы 32 человека, включая пятерых детей.

Для оценки ситуации на место направлены группы с использованием беспилотных летательных аппаратов и оперативная группа ГУ МЧС России по Оренбургской области.

Все региональные службы переведены в режим повышенной готовности для координации действий по ликвидации последствий паводка.

Андрей Сазонов