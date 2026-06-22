Ольга Любимова и Александр Бречалов обсудили капремонт Нацмузея и Театра оперы

Обновление Национального музея и Театра оперы и балета в Удмуртии обсудили на рабочей встрече в Москве министр культуры России Ольга Любимова и глава республики Александр Бречалов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Последний раз фасад здания, инженерные коммуникации и внутренние помещения реконструировали в период с 1987 по 1994 годы,— сказал господин Бречалов.— В 2025 году мы провели проектно-изыскательские работы и государственную историко-культурную экспертизу проектной документации». Глава региона напомнил, что власти обратились к президенту Владимиру Путину за поддержкой капремонта и «получили положительную визу». Кроме того, подана заявка в нацпроект «Семья».

Стороны обсудили и Театр оперы и балета Удмуртии. Театральная часть здания была реконструирована в 2015 году. «Для завершения обновления объекта необходимо выполнить реконструкцию административно-бытового и производственного корпусов. В 2026 году планируется получить положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию (ПСД)»,— говорится в сообщении.

Напомним, на разработку концепции и ПСД по обновлению Национального музея Удмуртии направили 30 млн руб.