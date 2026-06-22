Прокуратура добилась ремонта дороги под Белорецком

В Башкирии автомобильную дорогу Белорецк — Тирлянский отремонтировали по требованию Белорецкой межрайонной прокуратуры. Решения о ремонте надзорное ведомство добилось в суде.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, дорога находилась в ненадлежащем состоянии: проезжая часть имела множество дефектов дорожного полотна, что угрожало безопасности автомобилистов и затрудняло движение.

После решения суда отремонитрованы 4 км автодороги.

Из картотеки Верховного суда Башкирии следует, что в мае прошлого года апелляционная коллегия обязала администрацию Белорецка отремонтировать первые 4 км дороги до Тирлянского.

По данным сайта госзакупок, в 2023 году ООО «Регионстрой» отремонтировало 2 км дороги Белорецк — Тирлянский по контракту с Управлением дорожного хозяйства Башкирии за 11,9 млн руб.

Идэль Гумеров