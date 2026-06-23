АНО того стоит

Подрядчик АНО «Центр науки, просвещения, экологии, культуры и туризма «Геопарк Торатау» — ООО «Кочевник» — должно вернуть около 9 млн руб. по решению арбитражного суда Башкирии. Эту сумму компания получила в качестве аванса для благоустройства геопарка Торатау вблизи деревни Таш Асты. Выполнить работы «Кочевник» должен был до конца 2025 года, но этого не сделал и аванс не вернул. Похожие иски «Геопарк Торатау» подал и к другим своим подрядчикам после ареста директора Артура Идельбаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артур Идельбаев, заявили в суде, контролировал, как истца, так и ответчика

Артур Идельбаев, заявили в суде, контролировал, как истца, так и ответчика



Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск «Геопарка Торатау» о взыскании с компании «Кочевник» 8,7 млн руб. неотработанного аванса и расторжении договора подряда. Как указано в решении суда, в октябре 2024 года «Кочевник» обязался за 10,8 млн руб. благоустроить территорию геопарка возле деревни Таш Асты в Гафурийском районе. Тогда же подрядчику выплатили аванс. По условиям контракта завершить работы компания должна была до конца того же года, но в конце декабря срок продлили до 31 декабря 2025 года.

В сентябре прошлого года «Геопарк Торатау» направил подрядчику претензию, которая осталась без ответа.

В суде истец заявил, что «ответчиком работы по договору не сданы в установленный срок, в настоящем на объекте ответчиком работы не ведутся», указано в решении суда.

«Кочевник» в судебных заседаниях участия не принимал, отзыв не предоставил.

Арбитражный суд Башкирии пришел к выводу, что «Кочевник» существенно нарушил условия договора, учитывая, что работы не выполнил, а полученный аванс добровольно не вернул.

АНО «Центр науки, просвещения, экологии, культуры и туризма „Геопарк Торатау», по данным Kartoteka.ru, создано в ноябре 2019 года. Его учредителями являются министерство предпринимательства и туризма Башкирии, ГБУ «Конгресс-холл Торатау» и управление делами главы республики. Геопарк располагается на территории трех районов Башкирии: Ишимбайского, Стерлитамакского, Гафурийского и занимает площадь 3,3 тыс. кв. км. Основные объекты — шиханы Торатау, Юрактау и Куштау, а также большое количество пещер, в том числе самая длинная пещера Урала — Киндерлинская.

ООО «Кочевник» зарегистрировано в июле 2012 года в Уфе. Уставный капитал — 17,2 тыс. руб. 94,2% уставного капитала через АНО «Проектный офис по развитию территорий» принадлежит ООО «Строительство Инвестиции Капитал» предпринимателя Руслана Хасанова («Геопарк Торатау» подал к компании иск на 26,7 млн руб.). В 2024 году при выручке 178,1 млн руб. чистая прибыль компании составила 452 тыс. руб.

Это не единственный судебный спор «Геопарка Торатау». В мае он отсудил около 6 млн руб. с уфимского ООО «Движение» Салавата Закиева. В суде представитель истца заявил, что в июле 2025 года геопарк беспричинно перечислил на счет «Движения» 5,3 млн руб.

Ответчик претензии не признавал. Представитель компании пояснил, что деньги поступили от геопарка по решению руководителя «Торатау» Артура Идельбаева, который фактически руководил «Движением» и «рядом связанных организаций».

Банковский счет компании был транзитным, пояснил ответчик. Спустя несколько дней после поступления денег, «вся сумма была полностью переведена лицами, имеющими доступ к счетам истца и ответчика, на счета иных организаций по указанию бывшего руководителя истца». Салават Закиев «являлся номинальным руководителем и не контролировал финансовые операции организации», а в марте этого года он обратился в ФНС с заявлением о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ.

«Движение» просило приостановить производство по иску до окончания расследования уголовного дела в отношении Артура Идельбаева, но суд в ходатайстве отказал, обязав компанию вернуть деньги.

Как ранее сообщал «Ъ», в июле 2025 года СКР задержал Артура Идельбаева и двух его предполагаемых сообщников — директора АНО «Центр развития туризма Республики Башкортостан» Руслана Юнусова и главу АНО «Проектный офис» Ильнура Куватова. Им инкриминируют мошенничество в особо крупном размере организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2023–2024 годах фигуранты дела оформили фиктивные заявки в министерство предпринимательства и туризма Башкирии на получение субсидий для создания глэмпинга в Бурзянском районе и кемпингов в Чишминском районе. Как утверждает следствие, выделенные из бюджета республики 26 млн руб. были похищены.

О завершении расследования пока не сообщалось.

Булат Баширов