Сбер выдаст кредит 1,7 млрд рублей на восстановление нижегородского Дома чекиста

Льготный кредит в 1,7 млрд руб. предоставит инвестору Сбер для восстановления бывшего Дома чекиста в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в корпорации Дом.РФ. Здание является памятником конструктивизма и объектом культурного наследия.

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После восстановления Дом чекиста станет частью нового жилого комплекса «Легенда». Как писал «Ъ-Приволжье», строительство ЖК началось в 2024 году. На тот момент общий объем инвестиций в проект оценивался в 2,5 млрд руб. Строительством «Легенды» занимается ООО «СЗ "Воробьевка 16"» (входит в группу компаний V8 development).

Дом чекиста был построен в 1932 году. Там жили сотрудники НКВД и их семьи. В 1950-х годах здание перепрофилировали в административное. С конца прошлого века здание находилось в заброшенном состоянии. Постепенно оно пришло в аварийное состояние. В 2024/25 годах здание снесли, чтобы полностью восстановить в историческом облике и приспособить к современному использованию.

Андрей Репин