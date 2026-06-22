Вывоз растительных масел из Удмуртии в Китай вырос в 1,7 раза в январе—июне

Из Удмуртии в Китай с начала года вывезли 7,1 тыс. т растительных масел — льняного и рапсового. Это в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Последнюю отгрузку ведомство отправило 19 июня — 46,1 т рапсового масла. В январе—мае из Удмуртии в Поднебесную вывезли 4,8 тыс. т этого продукта, что на 42% больше, чем годом ранее.

В январе—июне в КНР отправили 1,5 тыс. т льняного масла. Это почти на 50% больше, чем за тот же период 2025 года.