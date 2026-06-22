Один из самых перспективных игроков «Пармы» переезжает в Краснодар

Глеб Фирсов, центровой пермского баскетбольного клуба «Бетсити Парма», по сообщению телеграм-канала «Перехват» покинет пермскую команду в нынешнее межсезонье. Руководство «Пармы» и краснодарского «Локомотива-Кубань» договорились о трансфере 21-летнего баскетболиста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: parmabasket.ru Фото: parmabasket.ru

Игрок является уроженцем Ростова-на-Дону, воспитывался в пермской школе баскетбола: в Пермь он переехал в 15-летнем возрасте. Баскетболист начинал в СШОР «Олимпиец», а спустя всего два года дебютировал в Единой лиге ВТБ. Вошел в тройку лучших молодых игроков Лиги ВТБ в прошлом сезоне.

Сумма отступных пермякам за центрового не раскрывается, но отмечается, что они будут «внушительными». Обе команды официально о переходе игрока пока не сообщали. В марте текущего года пермский баскетбольный клуб сообщал о том, что Глеб Фирсов подписал с клубом новое соглашение, которое было рассчитано на период до 2029 года.