Развитие анимации будущего: институт МИДиС выстраивает партнерство с Китаем
МИДиС выстраивает партнерство Китая в сфере анимации
Фото: Предоставлено пресс-службой МИДиС
Участие делегации МИДиС в международных анимационных форумах в Китае
Международный институт дизайна и сервиса (МИДиС) из Челябинска делает стратегическую ставку на развитие анимации и активно выстраивает партнерские отношения с Китаем. В июне 2026 года делегация института приняла участие в международной «Неделе анимационного кино» в городе Чунцин, а также в IAGB – крупнейшей бизнес-конференции, посвященной анимации и игровой индустрии. Цель института – выстроить надежный мост между Челябинском и ведущими мировыми анимационными центрами, чтобы студенты вуза обучались по самым актуальным стандартам отрасли.
Компетенции современного аниматора в эпоху искусственного интеллекта
На форуме в Китае ректор института МИДиС Максим Усынин выступил от лица российской делегации. Он представил разработанную институтом модель компетенций современного аниматора в эпоху развития нейросетей.
Что должен уметь будущий аниматор:
- Владеть техническими инструментами и нейросетями;
- Иметь сильную фундаментальную базу (насмотренность и культурный бэкграунд);
- Уметь работать со смыслами и образами, выступая в роли «режиссера внутри себя».
В рамках обсуждений отдельное внимание было уделено встрече с Робом Минкоффом, режиссером мультфильма «Король Лев». Он подчеркнул, что хотя искусственный интеллект способен генерировать безупречную текстуру и физику объектов, только человек понимает драматургию и причину эмоционального отклика зрителя.
Интеграция бизнес-навыков в образовательные программы МИДиС
Самая активная дискуссия на конференции IAGB развернулась вокруг необходимости бизнес навыков в креативной индустрии. Именно они позволяют небольшим независимым командам выводить свои сериалы на глобальные стриминговые платформы, такие как китайские BiliBili и TikTok, индийский Moj, а также российские сервисы IVI и «Кинопоиск».
Учитывая эти мировые тренды, институт МИДиС уже сегодня интегрирует в свои образовательные программы по анимации не только художественные и технические дисциплины, но и основы продюсирования, управления проектами и специфику работы с цифровыми платформами. Институт реализует стратегические проекты, способствующие развитию креативной отрасли и региона.
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