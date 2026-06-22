Развитие анимации будущего: институт МИДиС выстраивает партнерство с Китаем

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран МИДиС выстраивает партнерство Китая в сфере анимации

Фото: Предоставлено пресс-службой МИДиС МИДиС выстраивает партнерство Китая в сфере анимации

Фото: Предоставлено пресс-службой МИДиС

Участие делегации МИДиС в международных анимационных форумах в Китае

Международный институт дизайна и сервиса (МИДиС) из Челябинска делает стратегическую ставку на развитие анимации и активно выстраивает партнерские отношения с Китаем. В июне 2026 года делегация института приняла участие в международной «Неделе анимационного кино» в городе Чунцин, а также в IAGB – крупнейшей бизнес-конференции, посвященной анимации и игровой индустрии. Цель института – выстроить надежный мост между Челябинском и ведущими мировыми анимационными центрами, чтобы студенты вуза обучались по самым актуальным стандартам отрасли.

Компетенции современного аниматора в эпоху искусственного интеллекта

На форуме в Китае ректор института МИДиС Максим Усынин выступил от лица российской делегации. Он представил разработанную институтом модель компетенций современного аниматора в эпоху развития нейросетей.

Что должен уметь будущий аниматор:

Владеть техническими инструментами и нейросетями;

Иметь сильную фундаментальную базу (насмотренность и культурный бэкграунд);

Уметь работать со смыслами и образами, выступая в роли «режиссера внутри себя».

В рамках обсуждений отдельное внимание было уделено встрече с Робом Минкоффом, режиссером мультфильма «Король Лев». Он подчеркнул, что хотя искусственный интеллект способен генерировать безупречную текстуру и физику объектов, только человек понимает драматургию и причину эмоционального отклика зрителя.

Интеграция бизнес-навыков в образовательные программы МИДиС

Самая активная дискуссия на конференции IAGB развернулась вокруг необходимости бизнес навыков в креативной индустрии. Именно они позволяют небольшим независимым командам выводить свои сериалы на глобальные стриминговые платформы, такие как китайские BiliBili и TikTok, индийский Moj, а также российские сервисы IVI и «Кинопоиск».

Учитывая эти мировые тренды, институт МИДиС уже сегодня интегрирует в свои образовательные программы по анимации не только художественные и технические дисциплины, но и основы продюсирования, управления проектами и специфику работы с цифровыми платформами. Институт реализует стратегические проекты, способствующие развитию креативной отрасли и региона.

ЧОУВО МИДиС