ЦК КПРФ рекомендовал ульяновскому обкому выдвинуть в губернаторы Алексея Русских

ЦК КПРФ рекомендовал ульяновскому региональному отделению партии выдвинуть на своей конференции кандидатом в губернаторы Ульяновской области действующего губернатора, члена КПРФ Алексея Русских. Об этом сообщил «Ъ-Волга» источник, близкий к ульяновскому обкому КПРФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Решение по этой рекомендации было принято в конце минувшей недели президиумом центрального комитета КПРФ. Конференция регионального отделения партии, на которой состоится выдвижение, пройдет в среду этой недели»,— пояснил собеседник. По его словам, решение президиум ЦК КПРФ обосновал хорошими социально-экономическими показателями региона. В субботу на съезде КПРФ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов в качестве примера эффективности работы коммунистов привел в пример «успешные практики регионов», возглавляемых представителями КПРФ — Орловской области (Андрей Клычков), Хакасии (Валентин Коновалов) и Ульяновской области (Алексей Русских).

Выборы губернатора Ульяновской области состоятся 20 сентября 2026 года. 11 июня депутаты регионального заксобрания единогласно проголосовали за принятие постановления о назначении выборов. Постановление опубликовано 15 июня, с этого момента у политических партий есть 20 дней на выдвижение кандидатов.

Стоит отметить, что своего кандидата в губернаторы — действующего депутата Госдумы, телеведущую программы «Новый мир» на канале «Соловьев Live» Марину Ким — уже выдвинула партия «Справедливая Россия — За правду» на региональной партконференции в минувшее воскресенье.

Партия «Единая Россия» на прошедшей 17 июня конференции реготделения ничего о выдвижении своего кандидата не заявляла. Между тем перед единороссами выступил коммунист, действующий губернатор региона Алексей Русских, отметивший, что сегодня «важна синхронизация усилий при реализации задач, которые ставит президент России», «слаженная работа всех конструктивных сил». Секретарь реготделения ЕР Владимир Камеко на вопрос «Ъ-Волга», будет ли партия выдвигать своего кандидата, ответил, что «в сегодняшних условиях не надо делить на единороссов, коммунистов и прочих», «надо быть вместе, нужна консолидация». При этом он отметил, что все равно решение будет принято съездом партии, который соберется в предстоящее воскресенье.

Реготделение партии «Новые люди» также намерено выдвинуть своего кандидата на пост главы региона. Свою конференцию реготделения партия проведет во вторник, где и будет определена фамилия кандидата. По словам секретаря совета реготделения Юрия Белоусова, «пока фамилия не раскрывается», «но это точно будет человек из Ульяновской области». По данным источника «Ъ-Волга», кандидатом в губернаторы может быть выдвинут депутат гордумы Ульяновска Марат Аряпов.

ЛДПР намерена определиться с кандидатом в губернаторы на своей партконференции в среду, когда, уже после прошедшего съезда, будет получено согласование кандидатуры высшего совета ЛДПР. По информации источника, близкого к партии, предполагается, что партия выдвинет в губернаторы Сергея Маринина, координатора реготделения депутата Госдумы шестого и седьмого созывов (с 2011 года по 2021 год).

Сергей Титов, Ульяновск