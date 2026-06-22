Жителя Ижевска осудили за призывы к насилию над дорожниками в Telegram

Октябрьский райсуд Ижевска вынес приговор 43-летнему горожанину за комментарий в Telegram с призывом к насилию над дорожниками. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Подсудимый обвинялся в публичных призывах к экстремизму через интернет (ст. 280 УК). Как установил суд, фигурант разместил комментарий в мессенджере 4 марта 2024 года. Подсудимый свою вину не признал. Его причастность к преступлению подтверждена показаниями свидетелей и другими материалами дела.

Суд назначил обвиняемому два года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Кроме того, ему запретили администрировать сайты, форумы, чаты и группы, а также публично размещать комментарии в интернете в течении двух лет.