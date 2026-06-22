Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила продажи ювелирных украшений. Постановление Правительства № 657 от 30 мая 2026 года требует более жестко разделять природные и выращенные камни. В частности, слово «бриллиант» теперь предлагается оставить исключительно для природных алмазов, а массу выращенных камней указывать не в каратах, а в граммах.

Мировой рынок уже много раз пытался придумать для выращенных камней какой-то отдельный язык. Отдельные названия, отдельные обозначения, отдельные системы описания. Но всякий раз выяснялось одно и то же: покупателю важно понимать происхождение камня, а не изучать новую систему мер и весов. Карат — это просто единица массы. Одна пятая грамма. Поэтому идея борьбы за чистоту рынка путем замены каратов на граммы выглядит примерно так же, как если бы в ресторанах решили бороться с плохой кухней переводом меню из граммов в унции.

Еще более любопытно, что новые правила многие уже воспринимают как удар по недобросовестным продавцам. Но недобросовестного продавца вообще довольно трудно остановить нормативным актом. Если человек хочет продать выращенный алмаз под видом природного, он это сделает. Как и тот, кто решит продать под видом бриллианта муассанит или фианит. Зато добросовестные продавцы уже давно спокойно пишут «лабораторно выращенный алмаз» или «выращенный бриллиант». И рынок прекрасно понимает, о чем идет речь. Согласно новой логике, для выращенных камней нельзя использовать целый ряд характеристик, связанных с уникальностью и природным происхождением. Но тогда возникает вопрос: почему природный алмаз массой 0,2 карата с весьма посредственными характеристиками можно описывать как драгоценный и редкий?

Никому не приходит в голову запрещать говорить о красоте культивированного жемчуга только потому, что он вырос не совсем тем способом, который предпочла природа. Поэтому главный вопрос здесь не в том, нужно ли сообщать покупателю происхождение камня. Конечно, нужно. Вопрос в другом: помогает ли новый язык сделать рынок понятнее или просто создает дополнительную терминологическую путаницу.

Анна Минакова