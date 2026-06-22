Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Michel Euler / AP Фото: Michel Euler / AP

Родители Кензо Такады хотели видеть его дипломатом и отправили в Токийский университет. Сам Кен захотел стать дизайнером и в 19 лет, рассорившись с семьей, бежал из университета в колледж моды и дизайна Бунка. Он стал первым мужчиной-студентом, и на него, конечно, косились. Но три года спустя он выиграл свой первый модный конкурс, и все вопросы отпали сами собой. В 1965-м, в 26 лет, он уехал в Париж, не зная языка и не имея знакомств. Он рисовал эскизы платьев по 25 франков за картинку, подрабатывал моделью и искал возможность показать себя. Лишь через пять лет он сумел снять помещение для собственного ателье. На свою первую коллекцию он потратил $200, моделями на показе выступили его подружки. И все же он стал сенсацией. Дерзкая эклектика, мешковатые формы, яркие цвета, смешение стилей Востока и Запада на годы вперед стали фирменным стилем модельера, завоевавшего мир, несмотря ни на что. Дерзким помогает судьба.

Павел Шинский