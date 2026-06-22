Ростовская компания оспаривает ввод в эксплуатацию многоквартирного дома в Уфе

Арбитражный суд Башкирии 5 августа рассмотрит исковое заявление ООО «Ростов-девелопмент» к мэрии Уфы и ООО «Специализированный застройщик "Баштехстрой"» о незаконности сдачи в эксплуатацию 16-этажного дома в Затоне. Истец считает, что застройщик самовольно занял для постройки жилого комплекса два его соседних участка.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в 2023 году ростовский девелопер пытался оспорить строительство жилого комплекса «Семейный» от «Баштехстроя» на улице Летчиков. В заявлении истец настаивал, что мэрия Уфы выдала застройщику разрешение на начало работ без учета минимальных отступов от границ земельного участка. Кроме того, заявлял «Ростов-девелопмент», «Баштехстрой» якобы самовольно захватил участки, разместив на них технику, материалы и мусор.

Суды трех инстанций поводов отзывать разрешение на строительство не нашли. Точку в споре 12 декабря 2024 года поставил Арбитражный суд Уральского округа (.pdf).

В новом иске, поданном в марте 2026 года, «Ростов-девелопмент» пытается оспорить разрешение на ввод в эксплуатацию второго литера ЖК «Семейный». Первый 14-этажный дом сдан еще в марте 2023 года.

В параллельном процессе, начатом еще три года назад, «Баштехстрой» добивается права ограниченного пользования участками ростовской компании для строительства и эксплуатации канализации от нового дома. Следующее заседание в арбитражном суде Башкирии по этому делу состоится 10 августа.

Идэль Гумеров