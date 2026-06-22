Трое взрослых и трое детей пострадали в ДТП на федеральной трассе в Удмуртии

Шесть человек, среди них трое детей, пострадали при столкновении автомобилей Ford Fusion и Nissan Qashqai на участке федеральной трассы в Можгинском районе Удмуртии. Об этом сообщили в ГАИ республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГАИ Удмуртии Фото: ГАИ Удмуртии

Авария произошла 21 июня в полдень. 66-летний водитель Ford при выезде с обочины не уступил дорогу Nissan под управлением 37-летнего мужчины. В результате столкновения травмы получили водитель Ford и его 63-летняя спутница, а также пассажиры Nissan — 35-летняя женщина, 11-месячный ребенок, четырехлетняя девочка и шестилетний мальчик.

Самый младший пассажир перевозился без детского кресла, на руках матери. На водителя Nissan составили административный протокол о нарушении правил перевозки детей (ст. 12.23 КоАП).

Карина Пырина