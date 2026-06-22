Бывшего бухгалтера соликамского отдела МВД отправили в колонию за мошенничество

Соликамский суд вынес приговор в отношении бывшего бухгалтера местного отдела полиции, обвинявшейся в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Как установило следствие, с 2019 по 2024 год бухгалтер похитила более 5 млн руб. путем внесения в электронные реестры на перечисление денег недостоверных сведений.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновной наказание в виде трех лет лишения свободы со штрафом в размере 100 тыс. руб. с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. С осужденной взыскан причиненный государству материальный ущерб.