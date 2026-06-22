В Самарской области 55 домов и одна поликлиника остались без электричества

Отключение электричества произошло в Похвистнево Самарской области днем в понедельник, 22 июня. Сообщение о нарушении электроснабжения на ул. Свирская, 7, поступило на пульт оперативных служб в 13:20 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

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«На время проведения работ без электроснабжения остались потребители пяти многоквартирных жилых домов, 50 частных жилых домов и одной поликлиники»,— говорится в сообщении.

Восстановить электроснабжение в Похвистнево ориентировочно планируется в понедельник вечером.

Георгий Портнов