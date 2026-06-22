«Россети Тюмень» направили более 2 млн рублей на ремонт подстанции в Югре

«Россети Тюмень» выполнили плановый ремонт высоковольтной подстанции в ХМАО-Югре, которая обеспечивает электроэнергией Повховское месторождение нефти. На повышение надежности электроснабжения инфраструктуры центра добычи углеводородов энергокомпания направила более 2 млн рублей.

В ходе подготовки питающего центра к периоду максимальных нагрузок проведено комплексное техобслуживание силового трансформатора мощностью 40 МВА. На ключевом оборудовании энергетики заменили высоковольтные вводы 110 кВ, выполнили ревизию запорной арматуры и установили новые термодатчики. Также специалисты компании осуществили проверку систем охлаждения и отобрали пробы трансформаторного масла для анализа диэлектрических свойств. В качестве новых комплектующих использовались материалы российского производства.

Профилактические мероприятия на подстанции проведены в рамках производственной программы «Россети Тюмень», главная цель которой – подготовка электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

АО «Россети Тюмень»