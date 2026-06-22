На строительство школы в микрорайоне №8 в Ижевске направят 2,2 млрд рублей

Власти Удмуртии объявили тендер на строительство четырехэтажной общеобразовательной школы в микрорайоне №8 в жилом районе «Восточный» в Ижевске. Начальная цена контракта — 2,2 млрд руб. Торги опубликованы на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Удмуртия», аналогичный аукцион стоимостью почти 1,8 млрд руб. запускался в мае 2025 года. В результате был заключен контракт с компанией «Ремист» на сумму 79,5 млн руб. К октябрю 2025 года подрядчик забил первые 300 свай под будущую школу. Шла подготовка фундамента. Ввести объект в эксплуатацию планировалось в 2027 году.

Срок сдачи объекта по новому контракту — до 2028 года. Общая площадь здания превысит 30 тыс. кв. м. Школа будет рассчитана на 1,1 тыс. мест, на прилегающей территории появятся спортивные площадки и зоны отдыха. Заявки на тендер принимаются до 3 июля, итоги планируют подвести 8 июля. По проекту, работы финансируются за счет бюджета Удмуртии.

Отметим, что строительство школы в 2025 году началось за счет регионального бюджета. На это выделили около 260 млн руб. Республика взяла на себя обустройство фундамента здания и подвальных помещений. Продолжать возведение объекта планировалось за счет федеральных средств.

Карина Пырина