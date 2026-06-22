Дети Челябинской области вместо «Артека» отправятся в «Орленок» из-за отмены смен

Министерство образования Челябинской области заявило, что 48 детей, направлявшихся в лагеря Крымского полуострова, отвезли в детский центр «Орленок». По данным правительства, такое решение принято «в связи с изменением оперативной обстановки».

«41 ребенок следовал в „Артек“, еще семь детей — в „Алые паруса“. Вместе с ними в пути находились четыре сопровождающих. В связи с изменением оперативной обстановки принято решение о перенаправлении всей группы в „Орленок“. В настоящее время дети и сопровождающие следуют к новому месту назначения. По прибытии для них будет организовано размещение и все необходимое с учетом требований безопасности»,— прокомментировало минобразования Челябинской области.

Международный детский центр «Артек» расположен на южном берегу Крыма, Всероссийский детский центр «Алые паруса» — в Евпатории на западе полуострова. В настоящий момент в Крыму складывается напряженная обстановка из-за беспилотных атак. В ночь на 21 июня украинские БПЛА нанесли удары по парому на Керченской переправе, нефтяному терминалу и ряду других объектов энергетической инфраструктуры Крымского полуострова. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ).

Минпросвещения РФ 22 июня заявило, что глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал указ о приостановлении брони мест, приема и размещения детей в лагерях «Артек» и «Алые паруса» до 1 сентября 2026 года.

Ольга Воробьева