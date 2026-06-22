Девятиклассникам определили выбор

Родители выпускников девятых классов жалуются на давление со стороны школ. Учебные заведения пытаются отправить детей в колледжи и ПТУ. Причины звучат разные: отсутствие мест в профильных классах, результаты ОГЭ и даже наличие оценки «удовлетворительно» в аттестате, рассказали собеседники “Ъ FM”. В Рособрнадзоре и Минпросвещения на запрос “Ъ FM” пока не ответили. В систему среднего профессионального образования, по официальным данным, уходят более 1 млн выпускников ежегодно. Насколько законны такие действия школ? И что делать родителям?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Популярность колледжей и ПТУ после девятого класса растет, указывают на статистику собеседники “Ъ FM”. И во многом это связано со страхом перед ЕГЭ у детей и даже родителей. Ведь довольно много вузов принимают выпускников техникумов и колледжей без него. Но, кроме того, школы вынуждают подписывать отказ перевода в 10 класс, жалуются родители. Для этого администрация использует и кнут, и пряник, говорит мама девятиклассника Мария:

«Если ребенок говорит, что уходит после девятого класса, и даже пишет заявление и выбирает два экзамена, тогда учителя идут навстречу и могут оформить хороший аттестат. А если остается, тогда, наоборот, могут портить аттестат, чтобы ученик не поступил в 10 класс. Школа в таких случаях ориентируется на свой рейтинг. В математической вертикали у нас все учителя говорили, мол, вы не потянете, уходите, у вас знаний ноль».

Такие жалобы родителей были и раньше. Но резкий всплеск подозрительно совпал с введением обновленных образовательных стандартов, говорят собеседники “Ъ FM”. По задумке, после 2023 года в школах должны были появиться профильные классы. В естественно-научную, математическую и IT-вертикаль отбирали не всех, а только учеников, успешно сдавших вступительные тесты. Идея хорошая — углубленно готовить детей к ЕГЭ и вузам. Но на практике система разбилась о реальность, считает образовательный эксперт и автор проекта о поступлении Grand Exam Арсений Филин:

«Появляются даже предположения, что у школ могут быть определенные KPI по количеству учеников, которых они направляют в колледжи.

На уровне отдельных школ логика может быть довольно простой: каждый дополнительный десятиклассник — это дополнительная нагрузка и организационная сложность. Нужно открывать профильные направления, искать преподавателей, формировать группы.

Идея профилирования школ, при которой они постепенно готовят учеников к сдаче нужных предметов ЕГЭ и дальнейшему обучению в вузах, в реальности столкнулась с ограниченностью ресурсов. Школам зачастую просто не хватает кадровых и организационных возможностей для ее полноценной реализации. Результаты ОГЭ также могут влиять на различные показатели эффективности. Если ученик сдает экзамен слабо, это вряд ли улучшает статистику школы. Поэтому, судя по всему, некоторые школы пытаются адаптироваться к этой ситуации, в том числе предлагая части учеников продолжить обучение в системе среднего профессионального образования».

Причем выпускников манят бесплатным обучением, хотя бюджетных мест там катастрофически не хватает, основную их часть занимают льготники, говорят эксперты. Есть и практика, когда школы искусственно создают профильные классы, чтобы под видом внутренних экзаменов избавиться от «неудобных» учеников. Иногда ссылаются на нехватку мест в учреждении, хотя в таком случае ребенку обязаны предоставить альтернативу по месту жительства. Абсолютное большинство отказов в приеме в 10 класс незаконны, говорит депутат Государственной думы, член комитета по просвещению Мария Харченко:

«Кто-то говорит о среднем балле аттестата, кто-то — о результатах экзаменов. Под предлогом внутренних испытаний детей могут не принимать, хотя это, по сути, является незаконной практикой.

Равный доступ к среднему профессиональному образованию должен быть обеспечен для всех. В этом году проблема особенно обострилась: к нам поступает много обращений от родителей. В таких ситуациях важно требовать от школы письменное объяснение причин отказа и подавать заявление о зачислении в 10 класс в установленном порядке».

18 июня глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что массовый спрос на высшее образование это «не есть хорошо». И что в большом количестве выпускников вузов нет необходимости с точки зрения рынка труда.

Ангелина Зотина