На АЗС «Нефтехимпрома» в Прикамье ввели лимиты на продажу бензина

Автозаправочные станции сети «Нефтехимпром» в Пермском крае ввели ограничения на продажу бензина. Как сообщает «Новый компаньон», один клиент может купить только 40 литров топлива. В компании объяснили введение лимитов нехваткой топлива и проблемами с логистикой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На прошлой неделе стало известно, что УФАС зарегистрировало несколько жалоб на повышение цен на топливо на АЗС «Нефтехимпрома». При этом в антимонопольном ведомстве отметили, что эта сеть не занимает доминирующего положения на розничном рынке нефтепродуктов Пермского края, поэтому к ней не могут применяться меры антимонопольного реагирования.

Сеть «Нефтехимпрома» насчитывает в Пермском крае 39 АЗС, из них 20 станций расположены в Перми.