Кабмин определил площадь охранной зоны кирхи в центре Уфы

Площадь охранной зоны Евангелическо-лютеранской кирхи возле Солдатского озера в центре Уфы составит около 1,4 тыс. кв. м. Постановление об утверждении границ охранной зоны объекта культурного наследия подписал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Башкультнаследие Фото: Башкультнаследие

Церковь находится на улице Белякова, 2, рядом с парком имени Ивана Якутова и жилым комплексом «Аристократ» на улице Ленина. Храм открыт 31 января 1910 года, его освятил самарский пастор фон Энгельгард. С 1910 по 1917 годы настоятелем церкви был пастор Иоган Недель. Богослужения, говорится на сайте кирхи, проводились на немецком, латышском и эстонском языках. Большая часть прихожан была выходцами из Германии и Прибалтики. В 1930-е годы кирха была закрыта, здание получил Уфимский тепловозоремонтный завод. До 2000 года здание использовалось как склад, пока кабмин Башкирии не вернул церковь Евангелическо-лютеранской общине.

Кроме зоны охраны правительство утвердило границы четырех зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности вокруг памятника истории и культуры. В первой зоне площадью около 1,3 тыс. кв. м запрещено капитальное строительство (кроме случаев, когда строительство необходимо для защиты кирхи от разрушения). В нее входит створ Краснодонской улицы от улицы Ленина до парка Якутова.

Вторая зона имеет площадь 2,6 тыс. кв. м, она примыкает к церкви с востока и севера. Здесь разрешается строительство объектов высотой до 9 м. В третьей зоне можно строить здания высотой до 12 м, ее площадь — около 4,2 тыс. кв. м. К ней относится дом Ленина, 69 с двором.

Наконец, четвертая зона представляет собой территорию домов ЖК «Аристократ», ее площадь — 7,1 тыс. кв. м. В ней возможно строительство зданий высотой до 40 м.

По данным Башкультнаследия, с 23 сентября по 3 октября 2025 года проходила экспертиза проекта объединенной зоны охраны памятников, расположенных в квартале между улицами Ленина, Карла Маркса, Революционной и бульваром Ибрагимова (вокруг парка Якутова), в том числе Евангелическо-лютеранской церкви. Документы разработала научно-проектная компания «Рисейв» по заказу ООО «УфаИнвест». Последнее, в свою очередь, полагалось на решение Башкультнаследия, выраженное в ответе ООО «Специализированный застройщик "Экодевелопмент"». 16 июня мэрия Уфы разрешила компании «Экодевелопмент» разработать проекты планировки и межевания территории южнее парка Якутова. Там застройщик планирует строительство 14–15-этажного жилого дома.

Идэль Гумеров