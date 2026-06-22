Реконструкция шоссе Космонавтов в Перми должна завершиться к концу 2029 года

Второй этап реконструкции шоссе Космонавтов в Перми будет включать строительство путепровода на шоссе Космонавтов в районе пересечения с Оверятской улицей. Протяженность сооружения составит почти 100 м, движение будет организовано по четырем полосам. Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», подрядчиком ремонта выступает АО «Уралмостострой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

Масштабные работы будут проведены и в части обустройства подземных пешеходных переходов — их будет два: один в районе школы №107, второй — у дома №166 по шоссе Космонавтов. Длина тоннельных частей переходов составит более 44 и 50 м соответственно. Дополнительно проектом предусмотрено устройство подпорных стен общей протяженностью около 750 м.

АО «Уралмостострой» является подрядчик и первого этапа реконструкции шоссе Космонавтов. В его ходе предстоит выполнить переустройство инженерных коммуникаций, построить дождевую канализацию и очистные сооружения, а также автомобильную дорогу и мост через реку Мулянку. Общая протяженность реконструируемого участка составит более 1,6 км основного хода. Дополнительно проект включает реконструкцию пересечения шоссе Космонавтов с Оверятской и Промышленной улицами протяженностью 284 м, строительство съездов и примыканий.

Также будет возведен новый двухпролетный мост через реку Мулянку длиной 61,4 м с разделением транспортных потоков: будет построена центральная часть с двумя полосами движения в каждом направлении (четыре полосы) и боковые проезды с дополнительными полосами и тротуарами для пешеходов.

«Реконструкция шоссе Космонавтов — один из важнейших инфраструктурных проектов для Перми,— заявил заместитель директора АО «Уралмостострой» — филиала «Мостоотряд №123» Александр Кунгуров.— Для нас важно, что в рамках второго этапа будут построены не только крупные транспортные объекты, но и два подземных пешеходных перехода. Такие объекты не строились в Перми уже много лет, поэтому их появление станет важным шагом в обновлении городской инфраструктуры. Новые переходы помогут сделать шоссе Космонавтов более безопасным и удобным для жителей».

Согласно контракту, завершить работы по второму этапу планируется до конца 2029 года.