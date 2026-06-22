Участник массового избиения из Самарской области скрылся от следствия в Новосибирске

Новокуйбышевский городской суд заключил под стражу фигуранта дела о массовом избиении, который почти год скрывался от правосудия в Новосибирске. Мера пресечения изменена с подписки о невыезде на арест до 18 июля 2026 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 1 апреля 2023 года во дворе дома на улице Миронова в Новокуйбышевске гражданин М. вместе с соучастниками избил местного жителя Я. Потерпевшему причинен вред здоровью средней тяжести.

Дело квалифицировано по п. п. «г», «д», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ — умышленное причинение вреда здоровью группой лиц из хулиганских побуждений с применением предмета в качестве оружия. Максимальное наказание по статье — до пяти лет лишения свободы.

Первоначально фигуранту избрали подписку о невыезде, однако в июле 2025 года он нарушил ограничения, перестал выходить на связь со следствием и уехал в Новосибирск. Объявленный в федеральный розыск, М. был задержан полицией 19 июня 2026 года и доставлен в Самарскую область.

Суд принял решение об аресте, учтя тяжесть инкриминируемого преступления, отсутствие регистрации по месту жительства и длительное уклонение от следствия. Обвиняемый взят под стражу в зале суда. Постановление в законную силу не вступило.

Георгий Портнов