В Челябинской области спрос на китайские авто с пробегом вырос на 34,9%

Весной 2026 года спрос на китайское автомобили с пробегом увеличился в Челябинской области на 34,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Средняя стоимость таких авто составила около 1,7 млн руб., сообщает «Авито Авто».

Заметнее всего среди брендов увеличился интерес к FAW — спрос на автомобили вырос вдвое, Omoda — на 59%, Haval — на 53,6%, Lifan — 39,3% и Geely, спрос на который увеличился на 35,1%.

Самой востребованной моделью стал Haval Jolion — интерес к нему вырос почти втрое. Также вдвое увеличился спрос на Haval F7, Lifan X60 получил прирост в 93,7%, Chery Tiggo 7 Pro — в 79,5% и Geely Tugella — в 74,3%.

Арсений Кузьмин