В Челябинской области количество выданных автокредитов сократилось на 2,7%

В мае 2026 года жители Челябинской области оформили 2,48 тыс. автокредитов. Количество выдач сократилось на 2,7% по сравнению с апрелем. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По данным НБКИ, в мае количество выданных автокредитов в целом по стране составило 84,9 тыс. единиц, сократившись за месяц на 4,4%. По сравнению с маем 2025 года — выросло на 3,3%.

Областями-рекордсменами по выдаче автокредитов стали: Москва — 6,14 тыс. единиц, Московская область — 5,41 тыс., Санкт-Петербург — 4,02 тыс., Республика Татарстан — 4 тыс., а также Краснодарский край — 3,26 тыс. автокредитов.

По данным НБКИ, выдача автокредитов в России сокращается второй месяц подряд.

«Выдача автокредитов, в целом, продолжает оставаться на невысоком уровне. Это свидетельствует о не очень активном спросе из-за прошедшего повышения утилизационного сбора, высоких процентных ставок и общего роста цен на автомобили. Дополнительной причиной является сохранение низкого аппетита к риску со стороны банков на фоне политики регулятора по охлаждению кредитного рынка. Банки повышают требования к качеству кредитных историй граждан, тем самым снижая риски просрочек в будущем»,— рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Ксения Тен