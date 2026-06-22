В Челябинскую область поступят 132 новых автобуса в 2026 году

В текущем году Челябинская область получит 132 новых автобуса. Их поставка и выход на маршруты ожидаются в ноябре–декабре. Об этом сообщает региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта.

По данным миндортранса, в Челябинск, Копейск и Сосновский округ поступит 118 автобусов, восемь — в Златоуст, еще по два — в Миасс, Снежинск и Коркино.

Закупка автобусов произведена за счет федеральных средств, выделенных региону в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ольга Воробьева