Почти 1,5 млрд рублей похитили дистанционно у нижегородцев за пять месяцев

Сумма ущерба от дистанционных хищений в Нижегородской области за пять месяцев 2026 года увеличилась и приблизилась к 1,5 млрд руб., сообщили в региональном ГУ МВД. При этом количество таких преступлений уменьшилось на треть, до 2,43 тыс.

Насколько в процентах вырос ущерб, не уточняется. За весь 2025 год он составлял 3,5 млрд руб.

В полиции добавили, что к уголовной ответственности за преступления, связанные с ИТ-хищениями, привлекли в январе — мае 217 человек. Активно продолжается работа по привлечению к ответственности дропперов.

Галина Шамберина