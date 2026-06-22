Сегодня поговорим о российских активах, которые продолжают снижаться: падают и акции, и облигации. Индекс Мосбиржи в моменте снижался ниже уровня 2 400. Облигации, индекс RGBI, снизился на 0,8% и продолжает падать. Началось снижение и российского рубля. В паре юань-рубль национальная валюта достигла уровня 10,95 руб. Доллар-рубль — 74,3 руб. В чем причина такой ситуации на российском фондовом рынке? И на что обратить внимание инвесторам? Ответы на эти и другие вопросы — в новом выпуске «Идеи на миллион».

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Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов: Здесь главная тема — решение Центрального банка, принятое в пятницу по монетарной политике и ключевой ставке. На рынке именно этим объясняют снижение. Ставку снизили на 25 базисных пунктов, тогда как ожидалось снижение на 50 базисных пунктов. ЦБ объясняет это высокими инфляционными ожиданиями и значительными бюджетными расходами, которые меняют траекторию ключевой ставки. На первый взгляд это негативно влияет на акции и облигации. Однако обычно в такой ситуации, когда доходности облигаций растут, и рынок акций снижается, рубль укрепляется. Но сейчас этого не происходит. Очевидно, что действуют другие факторы — системные риски, включающие геополитические и военно-политические составляющие. Фондовый рынок как опережающий индикатор закладывает их, несмотря на действия Центрального банка. Акции продолжают снижаться, облигации под давлением, рубль также ослабевает и не реагирует на высокую ставку. Чем выше системный риск, тем ниже доверие к российским активам — сначала падают акции, затем облигации, а после этого слабеет и рубль. Уровень 10,94 по юань-рублю приближается к 11 и далее к 11,20.

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