Пермское УФАС усилит контроль за продажей топлива для аграриев

Пермское УФАС усилит контроль за реализацией топлива для предприятий агропромышленного комплекса региона. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По поручению ФАС России, Пермское управление будет отслеживать соблюдение антимонопольного законодательства при продаже топлива в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз, нефтехранилищ и автозаправочных станций.

Особое внимание УФАС обратит на продажу топлива сельхозпроизводителям во время сезонных полевых работ. При выявлении признаков нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования.

Также антимонопольный орган и региональные власти сформируют перечень сельхозпредприятий и их потребности в топливе.