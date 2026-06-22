Молодые специалисты «Удмуртнефти» и дочерних предприятий вернулись с XIX Кустовой научно-технической конференции «Роснефти» с 20 наградами

Ведущий инженер отдела эффективности и экономического анализа бурения «Удмуртнефти» Анастасия Мосенцова стала победителем в секции «Экономика и финансы». Также ее проект занял третье место в секции «Бурение скважин». В основе первой идеи молодого инженера лежит внедрение силикатных ванн и ускоренных рецептур растворов для цементирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено ПАО Удмуртнефть им. В.И.Кудинова Фото: Предоставлено ПАО Удмуртнефть им. В.И.Кудинова

Проект не требует дополнительных вложений и помогает обеспечить внутреннюю доходность процессов бурения выше 40%. Инновационная технология борьбы с поглощениями бурового раствора, ранее не применявшаяся в Волго-Уральском регионе, стала основой второго исследования Анастасии. Испытания прошли на скважинах «Удмуртнефти» и доказали свою эффективность: время изоляционных работ сократилось в четыре раза, экономия на одной скважине составила до 2,6 млн руб.

«Участие в КНТК оставило самые яркие впечатления,— говорит Анастасия.— Было интересно представить свои идеи и пообщаться с молодыми специалистами. Их практический опыт и энергия вдохновляет на дальнейшее профессиональное совершенствование».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено ПАО Удмуртнефть им. В.И.Кудинова Фото: Предоставлено ПАО Удмуртнефть им. В.И.Кудинова

Инженер по глинистым растворам «Удмуртнефть-Бурения» Александр Попцов стал лучшим в секции «Бурение скважин». Он предложил заменить синтетический графит, который используется на предприятии в качестве смазывающей и кольматирующей добавки для бурового раствора, на природный, используемый в металлургии. Применение природного графита за счёт его меньшей стоимости и возможности применения в меньших концентрациях позволит сэкономить значительные средства.

Кустовая научно-техническая конференция «Роснефти» проводится с 2006 года. За два десятилетия более 4 тыс. проектов молодых специалистов были внедрены в производство и дали экономический эффект более 5,5 млрд руб.

Вера Мухаметдинова