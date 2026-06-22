В Оренбуржье июнь в этом году стал самым дождливым месяцем за 26 лет
В Оренбургской области с 1 по 22 июня выпало 80,3 мм осадков при среднемесячной норме 39 мм. Этот июнь стал самым дождливым за последние 26 лет. Об этом сообщает правительство региона.
Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ
За последние сутки больше всего осадков выпало в Асекеевском, Грачевском, Северном, Красногвардейском и Оренбургском районах. В Асекеевском количество осадков превысило месячную норму в три раза.
Как уточняют в правительстве Оренбуржья, в Оренбурге коммунальные предприятия сосредоточились на обеспечении бесперебойной работы системы ливнеотвода: очищали ливнеприемные решетки от загрязнений, вывозили упавшие деревья и ветки, откачивали воду и отводили ее с дорог общего пользования.
В поселке Пригородном Оренбургского района в ночное время устранили аварийное отключение электроснабжения и восстановили работу канализационно насосной станции. В течение дня запланированы мероприятия по прочистке колодцев и очистке дорог от загрязнений.