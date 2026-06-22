В Оренбуржье июнь в этом году стал самым дождливым месяцем за 26 лет

В Оренбургской области с 1 по 22 июня выпало 80,3 мм осадков при среднемесячной норме 39 мм. Этот июнь стал самым дождливым за последние 26 лет. Об этом сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

За последние сутки больше всего осадков выпало в Асекеевском, Грачевском, Северном, Красногвардейском и Оренбургском районах. В Асекеевском количество осадков превысило месячную норму в три раза.

Как уточняют в правительстве Оренбуржья, в Оренбурге коммунальные предприятия сосредоточились на обеспечении бесперебойной работы системы ливнеотвода: очищали ливнеприемные решетки от загрязнений, вывозили упавшие деревья и ветки, откачивали воду и отводили ее с дорог общего пользования.

В поселке Пригородном Оренбургского района в ночное время устранили аварийное отключение электроснабжения и восстановили работу канализационно насосной станции. В течение дня запланированы мероприятия по прочистке колодцев и очистке дорог от загрязнений.

Руфия Кутляева