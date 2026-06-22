Челябинский производитель пенопласта запустит новый цех за 34 млн рублей

Челябинская компания «Сота» расширяет производство изделий из вспененного пенополистирола в четыре раза. Общий бюджет инвестпроекта составит 34 млн руб., сообщает пресс-служба министерства промышленности Челябинской области.

Предприятие закупит и смонтирует необходимое оборудование: вспениватель цикличного типа, машину для вакуумного формирования блоков, упаковочную, формовочную и листорезательную машины и 3Д-фрезерный станок. Запуск цеха запланирован на четвертый квартал 2026 года. При выходе на плановую производственную мощность в 2029-м объем выпуска продукции составит 45,5 тыс. кубических метров в год. Это позволит компании увеличить свою долю на рынке Челябинской, Свердловской и Курганской областей до 20%.

Общий бюджет инвестпроекта превышает 34 млн руб. Из них почти 27 млн руб. — это средства льготного займа, выданного фондом развития промышленности региона на пять лет по ставке 3% годовых. В дальнейшем организация собирается создать «умную» систему точного расчета материала. Это поможет застройщику сэкономить на обрези, покупателю жилья — на стоимости квадратного метра.

Виталина Ярховска