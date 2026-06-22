В самарском аэропорту четыре рейса отменены и пять задержаны

Задержка и отмена вылета нескольких самолетов из Самары произошла в аэропорту Курумоч в понедельник, 22 июня. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В частности, отменены четыре рейса в Москву, задержаны три самолета в Сочи и по одному — в Москву и Краснодар. Это связано с ограничениями в ряде российских аэропортов из-за атак БПЛА.

С начала дня вблизи Москвы было сбито 80 беспилотников. Аэропорт Шереметьево полностью закрыт. Домодедово и Внуково работают по согласованию с властями.

Георгий Портнов