В Челябинской области на 6% снизился объем лимитов кредитных карт

Банки Челябинской области в мае 2026 года оформили 34,91 тыс. договоров на кредитные карты с общим объемом лимитов в размере 3,76 млрд руб. Показатели сократились на 2% и 6% соответственно в сравнении с предыдущим месяцем. Всего за январь-май 2026 года на 100 жителей региона было оформлено 4,6 кредитных карт, по данным Объединенного кредитного бюро.

Челябинская область по объему лимитов кредитных карт попала в топ-10 субъектов РФ, заняв девятое место.

В целом по России в мае банки открыли для граждан 1,33 млн договоров на кредитные карты. Количество выдач за месяц сократилось на 4%. Общий лимит по кредитным картам составил 158,43 млрд руб., что на 3% ниже, чем в апреле.

«Рынок кредитных карт в России приближается к насыщению: их держателями являются уже почти 30 млн человек. В таких условиях банкам становится все сложнее привлекать новых клиентов. Кредитная карта — многоразовый продукт, и, если пользователя устраивают условия его текущей карты, у него нет стимула искать новую. Переманить такого лояльного клиента — сложная и не всегда успешная задача. Таким образом, рынок переходит от стадии активного роста к этапу удержания существующих клиентов и перераспределения долей портфеля»,— отметил генеральный директор Объединенного кредитного бюро Михаил Алексин.

Анна Бабенко