Содержащий полсотни собак питомник «Рыжий охотник» в Удмуртии признан незаконным

Суд признал незаконной деятельность по разведению собак в питомнике «Рыжий охотник» на земельном участке в Завьяловском районе Удмуртии. Иск подал владелец соседнего участка, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

На протяжении нескольких лет ответчик использовал свой надел, предназначенный для строительства жилья, под содержание собак охотничьих пород. На территории работал питомник «Рыжий охотник» с собственным сайтом и страницами в соцсетях по продаже щенков. Здесь содержались 30 карело-финских лаек, 10 норботтен-шпицов и 10 тибетских мастифов.

Истец жаловался на дискомфорт от лая, визга, окриков собаководов, шума и запахов. В то же время ответчик утверждал, что содержание собак не нарушает прав соседей.

Суд установил, что количество животных превышает необходимое для охраны дома, а питомник работает без документов и нарушает право истца на благоприятную среду. Деятельность питомника была признана незаконной.

Карина Пырина