Директор Чебоксарской ГЭС также возглавил Нижегородскую станцию «Русгидро»

Филиал ПАО «Русгидро» — Нижегородскую ГЭС после увольнения предыдущего директора Александра Гойзебанда возглавил Антон Дорофеев. При этом он продолжает оставаться директором Чебоксарской ГЭС и будет совмещать руководство двумя волжскими гидроэлектростанциями. В «Русгидро» объединяют их управление, так как есть планы в дальнейшем создать единый каскад.

Антон Дорофеев работает в гидроэнергетике почти четверть века. В 2002 году он начинал карьеру мастером участка на Чебоксарской ГЭС, в запуске всех гидроагрегатов которой участвовал его отец. В 2019 — 2021 Антон Дорофеев работал на Нижегородской ГЭС, пройдя путь до главного инженера станции, затем вернулся на Чебоксарскую ГЭС, будучи назначен ее руководителем.

Иван Сергеев