Власти Удмуртии утвердили проект застройки возле стадиона «Зенит» в Ижевске
Правительство Удмуртии утвердило проект комплексного развития территорий (КРТ) жилой застройки юго-восточнее стадиона «Зенит» на площади чуть более 20 га. Соответствующее постановление кабмина выложено на сайте главы республики. Проект будет реализован до 31 декабря 2040 года.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Проект КРТ включает строительство жилых помещений на площади более 5,5 тыс. кв. м, стоянку транспорта на площади 1 тыс. кв. м, а также учреждения дошкольного образования, взрослые и детские поликлиники и две школы на более 1000 мест. Документом предусматривается снос более 155 гаражей и других нежилых построек автогаражного кооператива «Зеленый», снос 87 аварийных домов и 12 частных домов на улицах Ленина, Советской и Красногеройской.