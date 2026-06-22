Власти Удмуртии утвердили проект застройки возле стадиона «Зенит» в Ижевске

Правительство Удмуртии утвердило проект комплексного развития территорий (КРТ) жилой застройки юго-восточнее стадиона «Зенит» на площади чуть более 20 га. Соответствующее постановление кабмина выложено на сайте главы республики. Проект будет реализован до 31 декабря 2040 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Проект КРТ включает строительство жилых помещений на площади более 5,5 тыс. кв. м, стоянку транспорта на площади 1 тыс. кв. м, а также учреждения дошкольного образования, взрослые и детские поликлиники и две школы на более 1000 мест. Документом предусматривается снос более 155 гаражей и других нежилых построек автогаражного кооператива «Зеленый», снос 87 аварийных домов и 12 частных домов на улицах Ленина, Советской и Красногеройской.