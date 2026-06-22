В фонд, минуя банки

На фоне проводимой в последние годы денежно-кредитной политики ЦБ РФ ставки по кредитам для бизнеса выросли в несколько раз. Для многих предпринимателей займы под 20-25% годовых становятся слишком дорогими, и коммерсанты прибегают к другим финансовым источникам. О том, какие инструменты поддержки бизнесменов существуют сейчас на рынке, рассказали в Фонде новых предпринимательских инициатив (Фонд НПИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инвестор Данил Федоров

Фото: предоставлено Фондом НПИ Инвестор Данил Федоров

Фото: предоставлено Фондом НПИ

Среди альтернатив банковским кредитам — грантовые программы, государственные субсидии и частные фонды. Для приоритетных отраслей — производства, IT, туризма, переработки — действуют льготные кредиты со ставкой до 9%. Тем предпринимателям, у которых нет залога, доступны «зонтичные» поручительства Корпорации МСП.

Существуют безвозвратные гранты. Например, молодым предпринимателям до 25 лет выдают средства в размере от 100 до 500 тыс. руб. Социальный бизнес участвует в отдельных конкурсах, а физлица с доходом ниже прожиточного минимума могут получить до 350 тыс. руб. по социальному контракту с государством.

Наряду с этим крупные игроки рынка запускают собственные проекты для начинающих предпринимателей. В частности, Фонд НПИ предоставляет безвозмездные гранты до 1,5 млн руб. на запуск и развитие проектов. В числе приоритетных направлений — поддержка бизнесменов из новых регионов России, восстанавливающих местную экономику, и ветеранов СВО, желающих открыть свое дело.

Помимо государственных субсидий, льготных кредитов и грантовых программ от фондов, предприниматели могут рассчитывать на частные инвестиции. Однако чтобы получить финансирование, одной бизнес-идеи недостаточно. Проект должен соответствовать ряду критериев.

«Во-первых, необходима прозрачная экономика. Предпринимателям нужно документально подтвердить, что текущая стратегия приносит прибыль, и полностью отказаться от неформального ведения учета, — рассказывает инвестор Данил Федоров. — Во-вторых, должна присутствовать возможность масштабирования. Важно оценить, реально ли тиражировать процессы в других регионах без потери качества. Если вся деятельность компании зависит от одного человека, то это воспринимается как ремесло, а не бизнес. В-третьих, нужна сильная команда. Даже самая амбициозная идея сама по себе ничего не стоит без качественного исполнения».

«Сегодня, в условиях рыночной турбулентности, поддержка малого и среднего бизнеса приобретает критическое значение,— продолжает Данил Федоров.— При этом инвесторы подходят к отбору проектов строже, чем раньше. Любые вложения должны работать на развитие экономики, поэтому соответствие базовым критериям — это гарантия того, что бизнес нацелен на уверенный рост».

Таким образом, несмотря на подорожание классических займов, альтернативные финансовые ресурсы остаются доступными. В текущих экономических реалиях именно гранты, государственные субсидии и частный капитал становятся драйверами для старта и масштабирования малого бизнеса.