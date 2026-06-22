В Самарской области восемь детей-сирот не дождались жилья в срок

Прокуратура Безенчукского района Самарской области через суд добилась предоставления жилья восьми детям-сиротам. Надзорное ведомство установило, что местная администрация не исполнила обязательств перед льготниками, включенными в региональный список нуждающихся. Об этом сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Проверка показала, что местные власти не исполнили обязательства перед льготниками в установленный период. Восемь граждан, оставшихся без попечения родителей в несовершеннолетнем возрасте, числятся в очереди на получение жилья, но квартиры в установленный законом срок им так и не предоставили. В связи с этим надзорное ведомство обратилось с иском в суд.

Георгий Портнов