«Калашников» представил гемостатические бинты и портативный УЗИ-аппарат для СВО

Концерн «Калашников» представил на конференции в технопарке «Сколково» в Москве две собственные разработки: гемостатические бинты QuikMed и портативный аппарат УЗИ. Они могут использоваться в зоне СВО и в приграничных зонах, сообщает пресс-служба предприятия.

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Гемостатические бинты на каолиновой основе с рентгеноконтрастной полосой предназначены для остановки сильного кровотечения. По данным концерна, их эффективность при артериальном ранении достигла 91% — это самый высокий показатель на российском рынке. Каолин, действующее вещество бинтов, концентрирует факторы свертывания непосредственно в ране, позволяя достичь гемостаза, процесса заживления, за 2–3 минуты. Средство не меняет химический состав раны (pH), не вызывает термического или токсического повреждения тканей.

«Гемостатические бинты QuikMed дают наименьший процент повторных кровотечений в течение 30 минут, меньше очагов воспаления при первичной обработке, меньше осложнений на госпитальном этапе, безопасное нахождение в ране более 24 часов»,— говорится в сообщении.

Сегодня каолиновые бинты концерна «Калашников» входят в аптечки различных силовых структур России. Их высокий потенциал к заживлению раны многократно был подтвержден и в хирургии.

Портативный аппарат УЗИ концерна предназначен для военно-полевых условий. Устройство включает три датчика — конвексный, линейный и фазированную решетку. Система позволяет определять наличие жидкости в легочной или брюшной полости раненого.

«Аппарат может работать на одном заряде в течение 5 часов, подключение беспроводное, совместим с любыми мобильными устройствами на операционной системе андроид не ниже 7 версии»,— сообщает предприятие.

УЗИ-аппараты «Калашникова» прошли проверку в зоне СВО. Их планируют поставлять в силовые структуры и медицинские организации России.

Карина Пырина