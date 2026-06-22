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Следком заинтересовался выдачей жилищных сертификатов мигрантам в Оренбурге

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить законность выдачи жилищных сертификатов семье мигрантов в Оренбурге. Ранее сообщалось, что она получила сразу три госсвидетельства в период с 2021 по 2023 год.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В СУ СКР по региону уже организовали проверку по факту нарушений при распределении жилищных сертификатов. Оренбуржцы отмечали, что многодетная семья мигрантов вместе с родными получили свидетельства вне очереди, в то время как местные жители годами ждут данной льготы. Обратившиеся предположили, что в данной ситуации может идти речь о коррупции.

Руководителю регионального СУ СК РФ Вячеславу Зудерману поручили оперативно доложить о предварительных результатах проверки. Итоговый доклад будет представлен в центральный аппарат ведомства.

Яна Вежлева